Murió Abraham Quintanilla, el padre de la cantante Selena

Abraham Quintanilla, padre de la cantante Selena, murió este sábado 13 de diciembre a los 86 años, según informó su hijo conocido como AB Quintanilla.

En la publicación que hizo en su cuenta oficial en Instagram, mostró su dolor por esta pérdida que llena de tristeza a su familia. “Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy”, escribió.

Por ahora, no se sabe con exactitud la causa de muerte del también productor musical.

Rápidamente, los usuarios en redes sociales compartieron mensajes para lamentar la noticia. Algunos comentarios que le dejaron al hijo de Abraham Quintanilla fueron: “¡Mi más sentido pésame AB! 😢 Que en paz descanse el gran señor Abraham Quintanilla. Un abrazo a toda la familia”, “Mucha fuerza y fortaleza para todos”.

Otros dijeron: “Mi sentido pésame para ti y toda tu familia que Dios les dé la fortaleza y sabiduría para sobrellevar esta pérdida”.

¿Quién fue Abraham Quintanilla?

Abraham Isaac Quintanilla Jr. fue un cantante, compositor, productor musical y empresario estadounidense, reconocido principalmente por ser el padre y mánager de la legendaria cantante de Tex-Mex, Selena Quintanilla-Pérez.

Nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas.

Su carrera musical empezó mucho antes de la fama de su hija. En la década de 1950 y 1960, fue miembro del grupo de rock and roll y música tejana Los Dinos.

Sin embargo, su mayor legado se forjó cuando, a principios de los años 80, impulsó la carrera de sus hijos al reformar la agrupación bajo el nombre de Selena y Los Dinos.

Selena y los Dinos en 1990. Crédito: Mezcalent

En este nuevo proyecto, Selena fue la vocalista principal, acompañada por sus hermanos, A.B. en el bajo y Suzette en la batería. Quintanilla asumió el rol de mánager, mentor y guía estricto, dirigiendo a la banda hasta convertir a Selena en la aclamada “Reina de la Música Tejana” antes de su trágica muerte en 1995.

