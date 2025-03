Viudo de Selena compartió la carta que ella le dejó antes de casarse

En SXSW se estrenó el documental ‘Selena y Los Dinos’, y aunque muchos pensaron que solamente hablarían de la trayectoria profesional de la vocalista de la banda, resultó no ser así, ya que hubo un nuevo detalle en la vida sentimental de ella con Chris Pérez, quien fue su guitarrista.

Según reveló PEOPLE, Chris jamás quiso estar en malos términos con el padre del gran amor de su vida, pero en todo momento respetó la decisión que ella tomó para que estuviesen juntos: “Nunca me gustó todo eso del secreto desde el principio. Siempre quise el respeto de Abraham. Siempre fue una situación complicada hasta que Abraham se enteró”.

Además, contó que aquel momento en que lo sacaron de la agrupación terminó siendo demasiado complejo para él, decisión que tomó su suegro tras descubrir que estaba de novio con su hija: “Recuerdo que me sentí muy triste porque ya no podíamos estar de gira juntos. Iba a ser difícil para Selena y para mí vernos y estar juntos. Vivimos así durante unos meses”.

Pérez tuvo una participación especial en el documental que se estrenó el pasado miércoles, y es que reveló que Selena le había dejado una carta de amor que hasta ahora está detallando lo que decía, ya que ella pensaba que en su familia no lo aceptaban por una presunta falta de seriedad a sus 23 años.

“Dios mío, Chris, últimamente he estado tan desorientado que es patético. Me estoy volviendo loca, lo juro. Ojalá todos me dejaran en paz y no vieran que te quiero. Quizás piensen que estoy jugando o algo así”, leyó.

La gran particularidad de esta carta de amor es que allí fue cuando ella le volvió a mencionar el tema de querer contraer matrimonio: “Siento haberte asustado con lo de querer casarme, pero supongo que te estoy tanteando, tratando de averiguar qué debería decirte cuánto me amas. Recuerda que siempre te amaré y te extraño más con cada segundo que pasa. Te amaré siempre, Selena”.

El 31 de marzo, la cantante cumple tres décadas desde que fue asesinada por Yolanda Saldívar, quien fue la presidenta de su club de fans y la gerente de las boutiques de ropa. Selena tenía 23 años cuando recibió un balazo en el hombro derecho.

