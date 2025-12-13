Trump y su anuncio de una reclasificación del cannabis reactiva su valor en bolsa

Las acciones del mercado del cannabis experimentaron una ganancia histórica este viernes, impulsadas por rumores de que el presidente Donald Trump planea reclasificar la marihuana bajo la ley federal, una decisión que podría catapultar a la industria hacia su recuperación tras años de restricciones severas.

Con esta decisión, las empresas de marihuana esperan que el presidente trasladará el cannabis de la Lista I a la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas, una medida que catalogaría a la marihuana como una sustancia menos peligrosa y clasificaría su uso como aceptable para tratamientos médicos.

La industria del cannabis vive jornada de ensueño

Esta posibilidad provocó uno de los mayores movimientos en un solo día para las acciones de cannabis en años en la bolsa, rompiendo una caída prolongada que llevó a gran parte del sector a cotizar solo una fracción de sus valores máximos alcanzados en 2021.

Tilray Brands encabezó este repunte accionario, con una subida brusca del 40% en el valor de sus acciones la tarde de ayer, equivalentes a $3.42 dólares por título. La cotización estaba en $11.85 antes del anuncio. Pese a este despegue, las acciones de Tilray todavía están por debajo de su máximo de 52 semanas que fue de $23.20.

Was Trump lying when he said Medical Marijuana is amazing during the election?



Voting yes to his home state’s recreational vote?



Time to legalize Cannabis, easy win pic.twitter.com/FsoBIYru79 — CannaVesting (@Cannavesting) December 3, 2025

Por su parte, las acciones de Canopy Growth subieron aproximadamente 50%, equivalentes a $1.70 por acción, con ganancias superiores a 117 millones de acciones, muy por encima de los promedios recientes.

Curaleaf también subió un 38%, cotizando una ganancia de $3.71 dólares por acción. Aurora Cannabis subió casi un 18%, a $5.35 dólares por acción.

El ETF AdvisorShares Pure US Cannabis, reconocido como un indicador del comportamiento de la industria nacional, subió más del 50% en su cotización a $5.71, acercándose a su máximo de 52 semanas de $6.02 después, luego que a principios de año, sus acciones costaban cerca de $2.

Una reclasificación que significa millones

La ley federal actualmente incluye a la marihuana en la Lista I de drogas, una categoría restrictiva donde se encuentran otras sustancias como la heroína y el LSD.

Una reclasificación a la Lista III, si bien lo la llevaría a recibir una legalización federal completa, sí le permitiría superar las barreras federales que la han sumido durante los últimos años, ya que abriría las puertas para que se incluyera en la investigación médica y permitiría a sus empresas deducir los gastos ordinarios al que actualmente tienen que cubrir con las restricciones fiscales actuales y mejoraría el acceso al capital bancario e institucional, claves para la industria.

Durante su campaña presidencial, Trump prometió que liberaría los usos medicinales de la marihuana y se comprometió a impulsar su reclasificación, por lo que este movimiento está inclinado a cumplir esa promesa.

Una industria con gran potencial

La industria de la marihuana en Estados Unidos espera tener un fuerte potencial de crecimiento, una vez que sea reclasificada, con un impacto económico multimillonario, respaldado por un aumento en la demanda de los consumidores, la evolución de las regulaciones y el creciente interés en terapias de bienestar alternativas

Para este año se espera que los ingresos totales alcancen unos $45,300 millones de dólares, de acuerdo con Grand View Research. Mientras que el sector del cannabis representará una contribución económica general del sector a unos $123,000 millones e ingresos fiscales proyectados en $21,000 millones de dólares, según Global Market Insights Inc. y Roots Analysis.

$MSOS $WEED Cannabis ETF up most intraday since 2022 on potential changes to scheduling (Trump)



If the Trump administration succeeds in reclassifying marijuana as a Schedule III substance under the Controlled Substances Act, the change would likely represent a material positive… pic.twitter.com/aHYwHJ76MT — Special Situations 🌐 Research Newsletter (Jay) (@SpecialSitsNews) December 12, 2025

En 2024, el mercado del cannabis en EE.UU. tenía un valor estimado de $38,500 millones y con esta reclasificación se prevé que crezca a una tasa compuesta anual (CAGR) del 11.51% entre este año y el 2030.

Actualmente, el consumo de cannabis es totalmente legal en 24 estados y el Distrito de Columbia, y está despenalizado en otros siete. Mientras que el mercado estadounidense de marihuana en el país representó aproximadamente el 70% del mercado global en 2024, liderado por estados como California y Colorado.

El consumo de marihuana entre adultos ha alcanzado niveles históricamente altos, superando incluso al tabaco en algunas métricas de consumo de 2025.

