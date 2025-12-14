Avión de JetBlue rumbo a Nueva York casi choca en el aire con aeronave militar de EE.UU. frente a Venezuela

Un vuelo comercial de JetBlue estuvo a punto de protagonizar una colisión aérea frente a la costa de Venezuela, luego de que su tripulación se viera obligada a detener el ascenso para evitar chocar con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El incidente ocurrió el viernes y fue reportado por The Associated Press.

Según una grabación de las comunicaciones con el control de tráfico aéreo citada por AP, el piloto del vuelo 1112 de JetBlue —procedente de Curazao y con destino al aeropuerto JFK de Nueva York— responsabilizó a la aeronave militar por cruzar su trayectoria sin tener el transpondedor encendido.

“Casi chocamos en el aire aquí arriba. Pasaron justo en nuestra trayectoria de vuelo. Es indignante”, se escucha decir al piloto.

El comandante explicó que el avión militar pasó a la misma altitud y a una distancia estimada de entre tres y ocho kilómetros, lo que obligó a la tripulación a interrumpir la maniobra de ascenso.

De acuerdo con su relato, el avión cisterna continuó luego su ruta hacia el espacio aéreo venezolano.

Un portavoz de JetBlue, Derek Dombrowski, confirmó a AP que la aerolínea notificó el incidente a las autoridades federales y que colaborará plenamente con cualquier investigación.

“Nuestra tripulación está capacitada para responder a distintas situaciones de vuelo y agradecemos que hayan reportado de inmediato lo ocurrido”, señaló.

El suceso ocurrió en un contexto de mayor actividad militar estadounidense en el Caribe, donde Washington intensificó operaciones de interdicción del narcotráfico e incrementó la presión sobre el régimen venezolano.

El mes pasado, la Administración Federal de Aviación emitió una advertencia a las aeronaves estadounidenses para que extremen precauciones al operar en el espacio aéreo venezolano por el deterioro de la seguridad y el aumento de movimientos militares en la región.

