María Corina Machado afirma que asumirá la Vicepresidencia de Venezuela y que Trump ya se prepara para la transición

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este viernes desde Oslo que asumirá la Vicepresidencia de Venezuela en un eventual gobierno encabezado por Edmundo González Urrutia, quien ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La dirigente afirmó además que el mandatario estadounidense Donald Trump, así como otros gobiernos del mundo, ya se están preparando para una transición democrática en el país.

“Nuestro presidente electo me ha pedido que me una al gobierno como vicepresidente, y lo acompañaré en esta nueva y desafiante era que ya ha comenzado”, manifestó.

“Millones de venezolanos se están preparando para volver. Estoy hablando de cientos de miles de personas que regresarán a casa. Y yo estaré donde el pueblo de Venezuela ya lo decidió”, agregó la líder opositora.

En una rueda de prensa el jueves desde la capital noruega —a la que llegó tras una compleja salida clandestina de Venezuela— Machado agradeció el apoyo de Estados Unidos en su rescate y en las acciones que Washington ejecuta en el Caribe contra las redes del narcotráfico.

Dijo que la estrategia de la administración Trump ha sido decisiva para debilitar al régimen chavista.

La dirigente aseguró que su equipo mantiene una comunicación constante con Washington y otros gobiernos democráticos para presentar sus planes de transición. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre los cálculos militares de Estados Unidos o si Trump habría dado un ultimátum a Maduro.

“Cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa”, dijo, pero insistió en que la oposición avanzará “paso a paso y hasta el final”.

Machado también pidió a las democracias del mundo “detener los ingresos ilícitos” que sostienen a la estructura de poder de Maduro y reiteró que Venezuela podrá convertirse nuevamente en “la envidia del mundo”.

Un gobierno listo “desde el primer día”

María Corina Machado afirmó que la oposición tiene un plan articulado para asumir el poder y reconstruir las instituciones públicas, colapsadas tras dos décadas de control chavista. Y subrayó que su prioridad será “liberar a Venezuela”, restaurar la confianza en el voto y convocar elecciones “libres y sin miedo”.

Aunque no ofreció fecha ni detalles del operativo, Machado aseguró que regresará a Venezuela “muy pronto”, una decisión condicionada por su propia seguridad. Agradeció haber podido recibir el Nobel para llevarlo de vuelta a los venezolanos, tras más de un año en la clandestinidad.

