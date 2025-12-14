window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

El premio mayor de Powerball aumenta a $1,100 millones de dólares

El premio mayor de Powerball subió a $1,100 millones luego de que nadie ganara el jackpot. Varios jugadores sí obtuvieron premios de $1 y $2 millones.

Con el aumento del pozo a $1,100 millones, el próximo sorteo se perfila como uno de los más atractivos del año. Crédito: Rix Pix Photography | Shutterstock

Por  Raúl Rodríguez Cota

El premio acumulado de Powerball volvió a romper expectativas luego de que nadie acertara la combinación ganadora en el sorteo del sábado por la noche, lo que provocó que el monto creciera hasta alcanzar los $1,100 millones de dólares para el próximo sorteo.

Los números sorteados para el premio de 10 cifras fueron 1, 28, 31, 57 y 58, con el 16 como Powerball.

A pesar de la enorme expectativa generada, ningún boleto coincidió con todos los números necesarios para llevarse el gran premio, que en ese sorteo estaba estimado en $1,000 millones.

El sorteo del sábado correspondía al séptimo premio más grande en la historia del juego, quedando apenas por debajo del jackpot de $1,080 millones que fue ganado el 19 de julio de 2023 en el centro de Los Ángeles.

El récord histórico de Powerball sigue siendo el premio de $1,787 millones que fue dividido por dos jugadores en Missouri y Texas el 6 de septiembre, considerado el segundo premio de lotería más alto jamás registrado.

Aunque el premio mayor quedó vacante, varios participantes sí lograron ganancias significativas.

Dos jugadores, uno en Carolina del Norte y otro en Pensilvania, obtuvieron $2,000,000 cada uno tras acertar los cinco números blancos y contar con la opción Power Play en sus boletos.

Además, cinco personas más resultaron ganadoras de $1,000,000 al coincidir con los cinco números blancos sin el Powerball. Estos boletos ganadores fueron vendidos en California, Florida, Michigan, Nueva Jersey y Virginia.

Con el aumento del pozo a $1,100 millones, el próximo sorteo se perfila como uno de los más atractivos del año, atrayendo a millones de jugadores que buscarán convertirse en el próximo multimillonario de Powerball.

