El premio mayor de Powerball aumenta a $1,100 millones de dólares

El premio acumulado de Powerball volvió a romper expectativas luego de que nadie acertara la combinación ganadora en el sorteo del sábado por la noche, lo que provocó que el monto creciera hasta alcanzar los $1,100 millones de dólares para el próximo sorteo.

Los números sorteados para el premio de 10 cifras fueron 1, 28, 31, 57 y 58, con el 16 como Powerball.

A pesar de la enorme expectativa generada, ningún boleto coincidió con todos los números necesarios para llevarse el gran premio, que en ese sorteo estaba estimado en $1,000 millones.

El sorteo del sábado correspondía al séptimo premio más grande en la historia del juego, quedando apenas por debajo del jackpot de $1,080 millones que fue ganado el 19 de julio de 2023 en el centro de Los Ángeles.

El récord histórico de Powerball sigue siendo el premio de $1,787 millones que fue dividido por dos jugadores en Missouri y Texas el 6 de septiembre, considerado el segundo premio de lotería más alto jamás registrado.

Aunque el premio mayor quedó vacante, varios participantes sí lograron ganancias significativas.

Dos jugadores, uno en Carolina del Norte y otro en Pensilvania, obtuvieron $2,000,000 cada uno tras acertar los cinco números blancos y contar con la opción Power Play en sus boletos.

Además, cinco personas más resultaron ganadoras de $1,000,000 al coincidir con los cinco números blancos sin el Powerball. Estos boletos ganadores fueron vendidos en California, Florida, Michigan, Nueva Jersey y Virginia.

Con el aumento del pozo a $1,100 millones, el próximo sorteo se perfila como uno de los más atractivos del año, atrayendo a millones de jugadores que buscarán convertirse en el próximo multimillonario de Powerball.

