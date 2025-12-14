Esperan presentar cargos contra el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown

Las autoridades de Providence esperan presentar cargos en las próximas horas contra una persona de interés detenida por el tiroteo ocurrido el sábado en el campus de la Universidad de Brown que dejó dos muertos y ocho heridos, mientras avanzan las diligencias para consolidar el caso, informó el jefe de policía de la ciudad.

El coronel Oscar Pérez dijo a NBC News que la investigación sigue abierta, pero que la policía confía en que el hombre bajo custodia sea el presunto autor del ataque. Explicó que antes de formalizar los cargos buscan garantizar que se cumplan todos los requisitos legales.

“Trabajaremos con la Fiscalía General para asegurarnos de que cumplamos con los requisitos legales para los cargos”, señaló el funcionario, al subrayar la complejidad del proceso por la cantidad de pruebas y testigos.

Pérez también rectificó información difundida previamente sobre la edad del detenido y aclaró que la persona de interés tiene entre 20 y 30 años, no entre 30 y 40 como se había informado inicialmente.

Indicó además que, si no se presentan cargos, la policía no podrá retenerlo más allá de mañana, aunque anticipó que la lectura de cargos se realizará “más pronto que tarde”.

Se desconoce la identidad

El alcalde de Providence, Brett Smiley, evitó confirmar o comentar versiones sobre la identidad del sospechoso y pidió cautela. “Nos basamos en hechos fundamentados, no en especulaciones”, afirmó, al insistir en que cualquier información se hará pública una vez que sea precisa y verificada.

Smiley agregó que su prioridad es respetar la integridad de la investigación.

Entretanto, el FBI participa en el operativo a través de su oficina de Boston. El director de la agencia, Kash Patel, informó que se estableció un puesto de comando para analizar pistas y que se activó el Equipo de Sondeo de Análisis Celular para aportar capacidades de geolocalización.

Según Patel, agentes federales colaboraron en la detención de la persona de interés y en el procesamiento de la escena del tiroteo, además de habilitar un portal para que el público envíe imágenes y videos relacionados con el ataque.

Al menos dos personas fallecieron y varias resultaron heridas tras el tiroteo.

