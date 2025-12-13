Tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island: sospechoso bajo custodia

La policía de Providence atendió el sábado un reporte de un tirador activo en la Universidad de Brown. El incidente se registró cerca de un edificio de ingeniería del campus, según informó el sistema de alertas de la universidad citado por AP.

Las autoridades confirmaron que un sospechoso fue detenido y se encuentra bajo custodia.

Información en desarrollo…

