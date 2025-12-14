Persona de interés está bajo custodia tras tiroteo en la Universidad de Brown

El Departamento de Policía de Providence confirmó la detención de una persona de interés en relación con el tiroteo ocurrido el sábado en la Universidad de Brown, en Rhode Island, señaló su portavoz, Kristy DosReis.

La detención se concretó gracias a una pista proporcionada a los investigadores, según una fuente con conocimiento del caso que habló con ABC News. Una fuente federal, también citada por ABC News, señaló que, si bien la persona es de interés en este momento, existe confianza en el progreso de la pesquisa.

Asimismo, se confirmó que la persona detenida no es estudiante de la universidad. Durante una rueda de prensa, la policía rehusó dar detalles sobre el lugar exacto donde se encuentra el sospechoso bajo custodia.

Dos muertos y nueve heridos registrados

El arresto ocurre luego de un tiroteo masivo que sacudió el campus East Side de la institución. El saldo fatal es de dos estudiantes fallecidos y nueve personas heridas que fueron trasladadas a centros médicos locales.

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina H. Paxson, emitió un comunicado poco antes de las 2:00 a.m., describiendo la jornada como de “violencia armada devastadora”.

“Les acompañamos en el sentimiento. Este es un día de enorme dolor,” dijo Paxson. “Ningún padre ni familiar debería tener que pasar por un día como este”.

Las autoridades informaron el domingo por la mañana que ocho de los nueve heridos siguen hospitalizados. Siete se reportan en condición estable, y un herido se encuentra en estado crítico pero estable.

Detalles del trágico tiroteo

El tiroteo se concentró en el edificio Barus & Holley, ubicado en Hope Street, donde se imparten clases de ingeniería y física. Los hechos se produjeron mientras los estudiantes en la zona de College Hill se preparaban para los exámenes finales antes del receso de invierno.

La orden de confinamiento para el campus College Hill fue levantada la madrugada del domingo por la Policía de Providence, según una alerta de la universidad a las 5:42 a. m. ET. No obstante, el mensaje precisó que “la actividad policial continúa en áreas que todavía se consideran una escena de crimen activa”.

Previamente, el FBI y otras agencias divulgaron un video de la persona de interés. Se le veía con ropa oscura y lo que parecía ser una capucha, caminando por Hope Street y luego hacia el norte por Waterman Street, con su mano derecha en el bolsillo de la chaqueta.

