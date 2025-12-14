‘Estoy tranquila’: Livia Brito habla de su soltería

La actriz mexicana Livia Brito dice que se siente muy feliz estando soltera y que por ahora no tiene intención de tener de nuevo pareja.

En entrevista con el programa Hoy, la artista comentó: “Estoy muy bien, estoy tranquila. Yo creo que el amor de la familia es lo más importante”.

La artista explicó que solo una vez pasó las festividades navideñas sola y fue porque estaba trabajando. “Sí se siente feíto”, comentó en la conversación que tuvo con el show de entretenimiento.

La protagonista de telenovelas como La Piloto habló de proyectos como Amanecer, en donde compartió con Fernando Colunga. “Hace como dos meses que terminamos la telenovela Amanecer, con Juan Osorio, que me encantó trabajar con él, es un gran productor y un gran ser humano”, dijo.

Livia Brito: sus próximos proyectos

Para el próximo año tiene apalabrado firmar para una telenovela con Televisa que arrancará en enero sus grabaciones. “Es algo que nunca, nunca he hecho y tenemos otro proyecto en enero que de eso sí no les puedo comentar nada, pero estoy feliz, es de tele y va para VIX también. No he firmado nada, pero estamos en veremos, aunque sí me emociona porque es algo distinto”, agregó.

Acerca de dónde pasará el fin de año, dijo que su familia y sus ocho perros estarán en la playa, ya que el clima frío no es algo que le agrade mucho.

Varios usuarios reaccionaron a estas declaraciones de Livia Brito, algunos para felicitarla por la decisión que tomó de, por ahora, no compartir con nadie su vida sentimental. “Se ve hermosa Livia”, “Estamos iguales, Livia Brito”, “Mejor sola que mal acompañada”, fueron algunos mensajes que le dejaron a la artista.

