Expertos revelan las razones por las que tu perro no debe dormir en el suelo 

Aunque para muchos perros acostarse en el suelo puede parecer algo natural, veterinarios y especialistas en bienestar animal advierten que esta práctica no siempre es la más adecuada para su salud. Dormir de manera habitual sobre superficies duras puede generar molestias físicas y afectar la calidad del descanso, especialmente a largo plazo.

De acuerdo con especialistas de Pet Care Shed y una veterinaria profesional de la cuenta de TikTok @lauracromía, ofrecer a los perros un espacio de descanso adecuado no es solo una cuestión de comodidad, sino también de prevención de problemas articulares, cutáneos y musculares.

El impacto del suelo en el cuerpo de los perros

Veterinarios explicaron que el suelo, ya sea de cerámica, madera o cemento, no proporciona el soporte necesario para el cuerpo del animal. Según señaló la veterinaria especialista @lauracromía, la falta de amortiguación provoca presión constante en puntos sensibles como codos, rodillas, caderas y columna vertebral, algo que también han advertido especialistas en portales internacionales de cuidado veterinario.

Veterinarios explican que el suelo, ya sea de cerámica, madera o cemento, no proporciona el soporte necesario para el cuerpo del animal. Crédito: Pexels

Con el tiempo, esta presión puede derivar en rigidez, dolor articular y molestias crónicas, especialmente en perros de razas grandes, animales mayores o aquellos con antecedentes de displasia o artritis. Los expertos en bienestar animal coincidieron en que, además, las superficies frías o húmedas pueden dificultar la correcta regulación de la temperatura corporal.

Riesgos para la piel y la calidad del descanso

De acuerdo con especialistas de Pet Care Shed, dormir directamente en el suelo también puede causar problemas en la piel. La fricción constante en zonas de apoyo favorece la aparición de callosidades, irritaciones e incluso lesiones, sobre todo en perros de pelo corto.

Asimismo, explicaron que las superficies duras impiden que el perro adopte posturas relajadas durante el sueño. Esto puede fragmentar el descanso, haciendo que el animal se despierte con mayor frecuencia y no logre un sueño profundo y reparador.

Qué recomiendan los expertos

De acuerdo con los especialistas citados, lo ideal es que los perros cuenten con una cama diseñada para ellos, que ofrezca amortiguación, aislamiento del suelo y soporte adecuado. Esto ayuda a proteger las articulaciones, mejorar el descanso y contribuir al bienestar general del animal.

También aclararon que no se trata de “humanizar” a las mascotas, sino de responder a sus necesidades físicas reales. Un descanso adecuado es tan importante como una buena alimentación o el ejercicio diario para mantener a los perros sanos y activos.

