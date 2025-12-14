Gobernador reprocha sedes donde México jugará el Mundial de 2026

Las sedes del Mundial 2026 elegidas por la selección de México han sido motivo de discordia. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, criticó que desde el Tri no se haya tomado en cuenta a Monterrey para albergar un partido.

En una entrevista con el reconocido periodista David Faitelson el pasado viernes, García reprochó que no se haya tomado en cuenta al Estadio BBVA de Rayados de Monterrey para albergar un encuentro de la selección mexicana.

De acuerdo con el político, Nuevo León es un punto estratégico debido a su proximidad con Texas. “En Nuevo León tenemos el estadio más nuevo y más bonito, y es el más cercano a Texas, que es el que más consume futbol y más paga”, dijo.

No obstante, García reveló que sostuvo una conversación con la organización sobre los motivos que terminaron excluyendo a Monterrey como sede local para el Tri.

Según el gobernador, se trata de una decisión de la selección de México y que sustenta en la altura, las condiciones climáticas, aforo y venta de boletos.

“Obviamente, pregunté. Es una decisión de la selección mexicana. Ellos alegan, por un lado, que les conviene más el Azteca, por ventas, porque tiene más butacas, y por clima o altitud. Entonces decidieron dos y uno”, explicó.

García dio a conocer que está “exigiendo” a la selección de México la realización de un partido en Monterrey en la agenda de amistosos que el Tri jugará antes del inicio del Mundial 2026.

“Les estoy exigiendo que, al menos, antes del Mundial, venga la selección a un amistoso en Monterrey”, confirmó.

¿Dónde jugará México la fase de grupos del Mundial 2026?

México jugará la fase de grupos del Mundial 2026 en dos sedes: el Estadio Azteca en Ciudad de México y el Estadio Akron en Guadalajara.

11 de junio de 2026 – México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca (CDMX)

18 de junio de 2026 – México vs. Corea del Sur en el Estadio Akron (Guadalajara)

24 de junio de 2026 – México vs. ganador del repechaje UEFA D en el Estadio Azteca (CDMX).

¿Qué partidos albergará Monterrey?

Repechaje llave

26 de marzo de 2026: Bolivia vs. Surinam.

31 de marzo de 2026: Bolivia o Surinam vs. Iraq.

Mundial 2026

14 de junio de 2026: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania vs. Túnez.

20 de junio de 2026: Japón vs. Túnez.

24 de junio de 2026: Sudáfrica vs. República de Corea.

29 de junio de 2025. 1° del Grupo F vs. 2° del Grupo C. Dieciseisavos de Final.

