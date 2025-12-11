Hotelería en Ciudad de México dispara sus precios en más del 900% de cara al Mundial 2026

La euforia por la Copa del Mundo está siendo capitalizada por el sector hotelero, alcanzando niveles que superan cualquier expectativa. La capital mexicana, que albergará partidos cruciales, lidera el ranking de aumentos con un incremento que roza el 960%, generando alarma entre los aficionados y turistas que planean viajar para el evento.

Este aumento desmedido se atribuye a la alta demanda y a la especulación, convirtiendo la búsqueda de alojamiento para el Mundial en una misión económica de alto riesgo.

La ola de aumentos en Norteamérica

El fenómeno de la inflación en el hospedaje no es exclusivo de la capital mexicana; se extiende por las otras dos sedes mexicanas y varias ciudades clave de Estados Unidos, todas ellas con un calendario confirmado de partidos.

Ciudad México 961% Monterrey 466% Houston 457% Guadalajara 405% Kansas City 364% Atlanta 344% San Francisco 342% Miami 275% Seattle 261% Boston 261% Vancouver 233% New York/New Jersey 228% Los Angeles 211% Philadelphia 198% Dallas 174% Toronto 78%

Estadio Mercedes Benz-Arena en Atlanta, una de las sedes de la Copa del Mundo 2026. Crédito: Danny Karnik | AP

El incremento en Monterrey (466%) y Guadalajara (405%) también está muy por encima del promedio, reflejando que los aficionados que busquen opciones fuera de la capital mexicana enfrentarán costos extremadamente elevados.

Este panorama pone en aprietos a los turistas y genera un debate sobre la intervención de las autoridades para regular los precios y evitar la explotación durante el evento deportivo más grande del mundo.

