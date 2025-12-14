Hombre fue empujado a las vías del tren durante una discusión en Manhattan, según NYPD

Un hombre fue empujado a las vías del metro de Nueva York en medio de una disputa en una estación de Manhattan el sábado en la madrugada, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El hecho ocurrió cerca de las 1:20 de la madrugada en el andén con dirección sur de East Houston Street y First Avenue, donde el hombre en cuestión, de 58 años, tuvo una disputa con un sujeto no identificado.

NYPD asegura que la discusión se intensificó y el sospechoso empujó a la víctima a las vías del tren.

El hombre no hizo contacto con ningún tren que se aproximara ni con el tercer riel y logro subir nuevamente a la plataforma de la estación, informo Fox 5 NY.

La víctima sufrió cortes y raspaduras en la cabeza y las rodillas, fue trasladado al Hospital Bellevue, donde recibió tratamiento por sus lesiones que no ponen en peligro su vida.

Hasta el momento, no ha habido arrestos por este suceso. El NYPD busca al sospechoso mientras sigue las averiguaciones.

Se hace un llamado a cualquier persona que tenga información a comunicarse con la policía.

