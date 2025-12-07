Jueza tras acusación de hispano que incendió a pasajero del metro de NYC: “es una atrocidad de crimen”

Un estudiante de último año de secundaria de Nueva York fue llevado tras las rejas el viernes por un cargo federal de un incendio provocado luego de que las autoridades afirmaron que prendió en fuego a un pasajero que estaba dormido quemándolo gravemente.

Identificado como Hiram Carrero, de 18 años, no tuvo siquiera que declararse culpable en su comparecencia en la corte federal de Manhattan. El incendio provocado en la madrugada del lunes es el último de una serie de hechos en los que prendieron en llamas a pasajeros en el transporte público.

Asimismo, la jueza federal de distrito, Valerie E. Caproni, ordenó la detención de Carrero, citándolo como “una atrocidad de crimen”, después de que los fiscales apelaran el fallo del magistrado Robert W. Lehrburger de liberarlo a arresto domiciliario bajo la supervisión de su madre.

El joven delincuente está acusado en una denuncia penal de encender un trozo de papel y dejarlo caer cerca del pasajero, de 56 años, aproximadamente a las 3:00 de la madrugada del lunes en un tren 3 en dirección norte en la parada 34th Street, Penn Station cerca del Madison Square Garden y la tienda insignia de Macy’s en el centro de Manhattan.

La víctima en cuestión se tambaleó hasta la plataforma de la siguiente estación, con las piernas y el torso en llamas, de acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad incluidas en la denuncia penal de Carrero. Oficiales de la policía extinguieron rápidamente el fuego y el pasajero fue llevado a un hospital, donde se encuentra en estado crítico.

“La víctima muy bien podría haber muerto en este caso”, expreso el fiscal Cameron Molis.

Carrero fue detenido el jueves en Harlem, donde, según su abogada, vive con su madre discapacitada y es su principal cuidador, llevándola a citas médicas. Ella acudió a su comparecencia, pero rechazó hablar con los medios de comunicación, informo CBS 6 Albany.

De acuerdo con la denuncia, Carrero subió al tren solo por pocos segundos, prendió el fuego y escapó de la estación mientras el pasajero estaba en llamas. Posteriormente, tomó un autobús a su casa.

El joven hispano enfrenta al menos siete años de cárcel si es declarado culpable. Se pautó una audiencia preliminar para el 4 de enero de 2026, aunque se cancelará si la fiscalía lleva el caso ante un gran jurado y logra una acusación formal para ese momento.

La abogada de Carrero, Jennifer Brown, indicó que “no hay desacuerdo en que las acusaciones son extremadamente graves”. Pero dijo que su cliente es un “hombre, muy joven, sin antecedentes (penales) y una madre dispuesta a acogerlo”.

Antes de que la jueza interviniera, Lehburger había acordado liberar a Carrero y ponerlo en arresto domiciliario con monitoreo electrónico y con el requisito de que se sometiera a una evaluación de salud mental y a pruebas de drogas.

Asimismo, Caproni revirtió la decisión en una audiencia celebrada fuera de horario laboral el viernes.

La jurista trató de convencer a la jueza de que mantuviera la liberación de Carrero, citando informes de prensa que decían que los detectives habían estado investigando si el pasajero se había prendido fuego a sí mismo.

El caso del hispano llegó a un tribunal federal, en parte porque fue investigado por un grupo federal de trabajo, el Grupo de Trabajo contra Incendios Premeditados y Explosivos de Nueva York, dirigido por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, en colaboración con los departamentos de policía y bomberos de la ciudad. No enfrenta cargos en un tribunal estatal.

La denuncia dice que los detectives ubicaron a Carrero comparando imágenes del incidente con las de una cámara corporal grabada en octubre, cuando la policía lo arrestó por pasarse un semáforo en rojo en bicicleta. Brown declaró que para ese entonces estaba haciendo repartos para Uber Eats.

Carrero y el hombre que los investigadores buscaban tenían el mismo bigote distintivo, gorro con letras blancas en el frente, mochila y sudadera con capucha gris en los dos conjuntos de imágenes, dice la denuncia.

En diciembre del año pasado, una mujer que dormía en uno de los trenes del metro de Nueva York detenido en una estación de Brooklyn murió cuando un desconocido le prendió fuego a su ropa.

