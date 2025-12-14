Jaguars aplastan a los Jets 48-20 y suman su quinta victoria seguida rumbo a los playoffs

Los Jacksonville Jaguars cumplieron con su cometido este domingo al imponerse con autoridad 48-20 a los New York Jets (3-11), en un triunfo que representó su quinta victoria consecutiva de la temporada regular.

El resultado fortalece las aspiraciones de Jacksonville de asegurar una posición favorable de cara a los playoffs. El equipo inició la semana como líder de la AFC Sur y ubicado como el tercer sembrado en la clasificación de la Conferencia Americana.

Pese a enfrentar a un rival con apenas tres victorias en la campaña, los Jaguars afrontaron el compromiso sin caer en excesos de confianza. El cuerpo técnico insistió durante la semana en mantener la concentración, consciente de que cualquier descuido puede marcar diferencia en la NFL.

El entrenador en jefe, Liam Coen, fue enfático con ese mensaje desde los días previos al partido, una postura que el equipo reflejó en el terreno de juego, sin bajar la intensidad incluso cuando el marcador ya estaba 48-20 y restaban poco más de 12 minutos por disputarse.

Con el partido completamente controlado, los Jaguars optaron por retirar a la mayoría de sus titulares ofensivos cuando quedaban 10:32 en el reloj del último cuarto.

El único momento verdaderamente positivo para Nueva York llegó temprano en el primer cuarto, cuando Cook conectó un pase de touchdown de nueve yardas con el receptor Adonai Mitchell. Fue el primer envío de anotación en la carrera del quarterback no drafteado, quien disputó su primer partido como titular en la NFL, con sus familiares siguiendo la acción desde las gradas.

Cook tuvo una actuación discreta pero ordenada, completando 22 de 32 pases para 176 yardas, con un touchdown y dos intercepciones. Sin embargo, esa anotación inicial fue prácticamente la única celebración del día para los Jets.

La defensa de Nueva York no logró contener a Jacksonville, que anotó en cinco de sus seis posesiones ofensivas en la primera mitad y se fue al descanso con una ventaja de 31-10.

El juego del sueño para el novato Lawrence

La actuación de Trevor Lawrence fue uno de los puntos más destacados del encuentro. El quarterback dirigió la ofensiva de Jacksonville con gran precisión durante la primera mitad, liderando una producción ofensiva casi perfecta.

Minutos antes de la advertencia de los dos minutos, Lawrence enfrentó una situación de tercera y diez en la que retrocedió para lanzar, rodó hacia su izquierda bajo presión del ala defensiva Will McDonald IV y conectó un pase espectacular de 33 yardas con Parker Washington, dejando el balón en la yarda 15 de los Jets.

Al descanso, Lawrence acumulaba 14 pases completos en 22 intentos, para 192 yardas y tres touchdowns por aire. Además, aportó con las piernas al correr cuatro veces para 48 yardas y un touchdown adicional. Su rating de pasador fue de 131.1 al término de la primera mitad, cifra que apunta a ser la mejor de su carrera en un solo partido.

Con sus anotaciones, Lawrence superó al exmariscal de campo David Garrard y se colocó como el tercer quarterback con más touchdowns en la historia de los Jaguars, alcanzando un total de 90 envíos de anotación en su carrera.

