Tom Brady, a los 48 años, dice que aún puede jugar, aunque descarta regresar a la NFL

Tom Brady, considerado el jugador más grande en la historia de la NFL, aseguró que a sus 48 años se siente plenamente capacitado para volver a jugar tras su retiro, aunque reconoció que su actual rol como ejecutivo y accionista minoritario de los Las Vegas Raiders se lo impide.

“Si la pregunta fuera si podría volver, la respuesta sería sí. Me siento listo, pero ya no está permitido porque soy propietario minoritario de los Raiders y eso hace imposible que salga del retiro”, explicó el siete veces campeón del Super Bowl.

El exquarterback, hoy analista principal de FOX Sports, afirmó que no le sorprende el regreso de Philip Rivers, quien fue firmado por los Indianapolis Colts tras cinco años de inactividad, a pesar de tener 44 años.

“Si Philip se ha mantenido entrenando y haciendo lo que debe, todos lo veremos en buena forma y con una actuación sólida ante los Seattle Seahawks el próximo domingo”, señaló Brady sobre el debut de Rivers en la semana 15 de la temporada.

Brady consideró que, pese a la edad, tanto él como Rivers pueden rendir en la NFL debido a que la posición de mariscal de campo depende en gran medida del aspecto mental, una lección que aprendió desde su etapa universitaria con los Michigan Wolverines.

“Para un quarterback, este juego es más mental que físico. En Michigan decíamos que la mente es a la física como cuatro a uno. La gran pregunta es si todavía puedes soportar los golpes, lanzar el balón y moverte en la bolsa. Si la respuesta es sí, puedes jugar”, explicó.

En febrero de ese año, Brady anunció su retiro de la NFL, solo para revertir su decisión 40 días después y disputar una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers, tras la cual puso fin de manera definitiva a su carrera profesional.

