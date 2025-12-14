Lady Gaga detiene su concierto en Sídney por la caída de un bailarín

Lady Gaga interrumpió momentáneamente su presentación del viernes en Sídney después de que uno de sus bailarines sufriera una caída durante el show en el Estadio Accor, provocada por las inclemencias del clima que afectaron el escenario.

El hecho se produjo mientras la artista cantaba “Garden of Eden”. En ese instante, los bailarines avanzaba hacia la pasarela frontal cuando Michael Dameski resbaló debido a la superficie mojada, perdió el equilibrio y terminó cayendo completamente fuera del escenario.

Tras el accidente, los bailarines detuvieron la coreografía de inmediato y la cantante se dirigió rápidamente al borde del escenario, moviendo los brazos para llamar la atención de su equipo técnico, tal como se aprecia en videos que circularon en redes sociales.

“¡Paren!”, se escucha decir a Gaga antes de tomar el micrófono y solicitar al público: “Un segundo”.

La intérprete, de 39 años, bajó del escenario para comprobar personalmente el estado de su compañero y le preguntó directamente: “¿Estás bien?”, mientras los asistentes seguían la escena en completo silencio.

Una vez confirmado que Dameski no presentaba lesiones, la cantante optó por pausar brevemente el espectáculo para que los miembros de su equipo pudieran cambiar su calzado por uno más adecuado ante las condiciones resbaladizas del escenario. Poco después, el concierto continuó con normalidad, con el bailarín nuevamente en escena y la audiencia celebrando la reanudación del show.

Más tarde, el propio Dameski utilizó sus historias de Instagram para tranquilizar a los seguidores que habían manifestado preocupación por su salud.

“Estoy bien”, afirmó, agradeciendo los mensajes de apoyo y compartiendo un video en el que aparece bailando otro de los temas de la artista. “Feliz de haber podido terminar el último show del año”, añadió.

El incidente ocurrido en Sídney se suma a una serie de situaciones complicadas que han marcado las últimas fechas del Mayhem Ball Tour. A comienzos de esta semana, Gaga también fue noticia luego de que Johnson Wenn, señalado como el agresor de Ariana Grande, fuera retirado de su concierto en el Suncorp Stadium de Brisbane, horas antes de que comenzara el espectáculo.

