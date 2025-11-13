Lady Gaga grabó ‘A Star Is Born’ bajo los efectos del litio y recibió atención psiquiátrica durante su gira 

La cantante Lady Gaga reveló que mientras grababa la premiada película ‘A Star Is Born’ y salía de gira con su álbum ‘Joanne’ su salud mental se deterioraba.

En una entrevista para Rolling Stone, Lady Gaga aseguró que filmó la película ‘A Star Is Born’, que se estrenó en 2018, bajo los efectos del litio. “Hice ‘A Star Is Born’ tomando litio”, revela con naturalidad sobre la película que obtuvo ocho nominaciones a los Oscar en 2019 y ganó ‘Mejor Canción Original’.

Después de filmar la película, inició los preparativos de su gira ‘Joanne World Tour’, en apoyo a su quinto álbum de estudio. La artista explicó que debido a un mal estado de su salud mental decidió cancelar su gira. Lady Gaga aseguró que sufrió un brote psicótico por lo que decidió ingresar a un centro de salud mental.

“Un día mi hermana me dijo: ‘Ya no veo a mi hermana’. Y cancelé la gira. Un día ingresé en el hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba un respiro. No podía hacer nada… Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador”, dijo la cantante.

Lady Gaga expresó lo afortunada que se siente de estar viva. “Hubo un momento en que pensé que no podría recuperarme… Me siento muy afortunada de estar viva. Sé que puede sonar dramático, pero sabemos cómo puede terminar esto”, dijo la intérprete.

La intérprete de ‘Alejandro’ dijo que su relación con su prometido Michael Polansky ha sido sumamente importante en su recuperación. “Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo marcó una gran diferencia. ¿Cómo aprendes a ser tú misma con alguien cuando no sabes cómo ser tú misma con nadie ?”, dijo la cantante.

Lady Gaga está en una nueva etapa de su vida personal y profesional. Tras varios años de ausencia estrenó su álbum ‘Mayhem’, el cual está nominado a siete premios Grammy, incluyendo Álbum del Año. Se trata de un importante álbum en su carrera en el que recuperó toda su esencia musical.

“Fueron meses y meses de redescubrir todo lo que había perdido. Y sinceramente creo que por eso se llama Mayhem. Porque lo que me costó recuperarlo fue una locura”, dijo.

