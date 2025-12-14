Miss Universo regresa su sede administrativa a Nueva York: ‘México ha perdido esta oportunidad’

La organización Miss Universo anunció este domingo que su sede regresará a la ciudad de Nueva York. La noticia se da en medio de la investigación que hacen en México contra su presidente Raúl Rocha.

En la página web del concurso de belleza compartieron detalles de este importante cambio. “Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, que no ofrecen un entorno adecuado ni estable para la operación segura y eficaz de una organización internacional de esta envergadura. Entre los factores considerados se encuentran la incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global”, escribieron.

Además de esto, señalaron que tenían mucha ilusión de continuar en tierra mexicana, pero debido a los elementos que mencionaron no será posible.

“La presencia administrativa en México se estableció originalmente para apoyar a la sede de Nueva York y, a mediano plazo, para convertirse en una base operativa global para una organización con 74 años de historia, prestigio y liderazgo internacional. La iniciativa también buscaba generar empleo, impacto económico para el país y oportunidades de proyección internacional. Sin embargo, México ha perdido esta oportunidad”, afirmaron.

Miss Universo regresa a Nueva York

Este cambio se da poco después de que Mario Búcaro, director general, abandonara a su cargo, como parte de una serie de reestructuraciones que harán en el concurso.

El Miss Universo explicó que buena parte de su personal se residencia en la Gran Manzana para continuar con sus labores.

Al finalizar el comunicado reafirmaron su compromiso “con la excelencia, la integridad institucional y la protección de su legado. Desde Nueva York, continuará operando con la excelencia profesional, el liderazgo y el alcance global que la han caracterizado durante más de siete décadas”.

El certamen se ha visto envuelto en varias polémicas, debido a que hubo denuncias de presunto fraude en la edición que ganó Fátima Bosch, a quien le ha tocado un duro comienzo de reinado por todo el revuelo mediático y críticas que ha recibido.

