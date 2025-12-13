Más movimientos en el Miss Universo: renuncia el director ejecutivo Mario Búcaro

La organización Miss Universo anunció la salida de Mario Búcaro, quien se desempeñaba como director ejecutivo desde noviembre de este año.

En un comunicado publicado en la página web del concurso señalaron que su salida representa el “cierre de un período de servicio institucional durante el cual desempeñó responsabilidades clave de liderazgo operativo en la producción de la 74ª edición del certamen Miss Universo, celebrado en Bangkok, Tailandia”.

Además explicaron que durante su gestión, Búcaro contribuyó significativamente a la coordinación de equipos locales e internacionales, al fortalecimiento de alianzas estratégicas y a la creación de canales efectivos de diálogo entre culturas, patrocinadores, socios institucionales, medios de comunicación y una comunidad global comprometida con el empoderamiento de las mujeres.

“Su participación en la organización y ejecución de la 74.ª edición de Miss Universo representó uno de los hitos más significativos de su gestión, contribuyendo a la realización de un evento con amplio alcance y visibilidad internacional”, indicaron.

Directivo del Miss Universo renuncia a su cargo

Luego de que se conociera su decisión, el diplomático señaló: “Quienes me conocen y han trabajado conmigo comprenden que siempre me he comportado con los más altos estándares éticos y que, en cada responsabilidad que he asumido, he buscado dejar un legado positivo en cada persona con la que he colaborado”.

Comentó que su experiencia en el Miss Universo “representó un valioso período de aprendizaje, durante el cual tuve el privilegio de trabajar junto a mujeres extraordinarias, profesionales excepcionales y una comunidad global que cree firmemente en el empoderamiento de la mujer”.

La salida del empresario se da en medio de un ambiente difícil para la organización, pues hay duros señalamientos contra su nueva reina, Fátima Bosch, quien muchos señalan que compró la corona, algo que ha desmentido de forma contundente la mexicana.

