Muerte de bebé declarada homicidio más de un año después de su hallazgo

La muerte de un recién nacido en 2024 fue declarada homicidio luego de que el médico forense de la ciudad halló fentanilo en el sistema del bebé, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Una mujer de 27 años dio a luz en un apartamento en la calle 143 Oeste a finales de noviembre del año pasado, declararon las autoridades. Luego, llevó al bebé de un día de nacido al Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia y el Hospital Presbiteriano de Nueva York, de acuerdo con la policía.

El recién nacido, identificado como Baby John Doe Santiago Sánchez, fue declarado muerto en el hospital, informó Gothamist.

Poco más de un año después, la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York declaró esta semana que la muerte de infante fue un homicidio, citando la exposición al fentanilo y el bebé puesto en una bolsa de plástico, indicaron los funcionarios.

Hasta el momento no se han hecho arrestos y la investigación sigue en curso, señaló NYPD.

