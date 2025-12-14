Reportan un muerto tras explosión de camión de U-Haul en un estacionamiento de Idaho

Una persona murió en Idaho luego de que un camión de mudanzas U-Haul explotara aparentemente de forma accidental dentro de un estacionamiento durante la madrugada del sábado, confirmaron las autoridades locales.

La detonación causó daños significativos en las inmediaciones, pues el radio de la explosión afectó estructuras cercanas, incluyendo un hotel Courtyard Marriott y una tienda Old Navy, detalló el Departamento de Bomberos de Lewiston y el Departamento de Policía de la Ciudad de Lewiston.

Las investigaciones iniciales sugieren que el vehículo transportaba materiales almacenados, entre ellos artículos inflamables como tanques de propano y gasolina, reportó ABC News.

Descartan acto criminal detrás de la explosión

Por su parte, el jefe de bomberos de Lewiston, Julian Sorrell, aclaró que no hay rastros de conducta criminal alrededor de la detonación.

“En este momento, no hay indicios de que el incidente sea de naturaleza criminal”, apuntó el jefe de bomberos de Lewiston, Julian Sorrell, en un comunicado.

Las autoridades también confirmaron que, a pesar de la explosión, no se produjo un incendio posterior.

La noticia se produce mientras los residentes del estado de Washington, un estado vecino, enfrentan una situación de emergencia distinta.

Las autoridades mencionaron que los habitantes están siendo evacuados debido a inundaciones catastróficas, y la Guardia Nacional está realizando tareas de puerta a puerta en Burlington para asistir a la población afectada.

Hasta el momento, la investigación sobre las causas exactas de la explosión del camión U-Haul permanece en curso.

Sigue leyendo:

– Trump advierte de “represalias muy graves” tras ataque que dejó tres estadounidenses muertos en Siria

– Un muerto al sur de la frontera de EE.UU. tras tiroteo que implica a la Patrulla Fronteriza

– Condenan a hombre en Queens: apuñaló y lanzó a su madre por la ventana de un tercer piso durante una discusión por dinero