Amy Schumer confirma que se ha separado de Chris Fischer

Tras siete años de matrimonio, la comediante Amy Schumer y el actor Chris Fischer ha decidido divorciarse. La información comenzó a ser compartida hace varios días, pero ahora es que Schumer lo ha confirmado en sus redes sociales.

La actriz y comediante de 44 años publicó en su cuenta de Instagram una foto de ella junto con Fischer en la que escribió: “Chris y yo hemos tomado la difícil decisión de terminar nuestro matrimonio después de 7 años. Nos amamos mucho y seguiremos centrándonos en criar a nuestro hijo”.

En la misma publicación hizo una petición a medios de comunicación y seguidores: “Agradeceríamos que la gente respetara nuestra privacidad en este momento“. También aseguró que serán “familia para siempre”.

Hay que recordar que la comediante y el chef comenzaron a salir en 2017. Se conocieron gracias a la hermana de él, pues trabajaba como asistente de Schumer. Su noviazgo duró poco, pues en febrero del 2018 se casaron en Malibú, California.

Decidieron casarse bajo el rito judío y la ceremonia fue bastante privada. Solo invitaron a 80 personas.

Durante estos siete años la pareja se hizo con una cartera de bienes raíces que ha sonado bastante en los últimos meses, pues han intentado deshacerse de algunas de esas propiedades.

Por ejemplo, a inicios de noviembre entró al mercado de bienes raíces una casa en Nueva Orleans que compraron en 2021 y que se encargaron de reformar. La propiedad estuvo disponible por $1.25 millones de dólares, pero pocos días después salió del mercado y se dijo que habían cambiado de opinión. Se desconoce si este intento de venta ya estaba relacionado con la separación que ahora anunciaron.

Además de esta propiedad de Nueva Orleans, desde marzo de este año han intentado deshacerse de una casa en Brooklyn, Nueva York, que compraron en 2022. La falta de interesados ha hecho que rebajen su precio, y la última vez que estuvo disponible marcaba un precio de $12.75 millones de dólares.

