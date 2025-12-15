Costco en Navidad: qué pasará con todas sus tiendas el 25 de diciembre 

Costco se prepara para cerrar todas sus sucursales de manera temporal con motivo del feriado de Navidad. La cadena de almacenes confirmó que el próximo 25 de diciembre no ofrecerá atención al público y que reanudará operaciones normales el viernes 26 de diciembre.

La decisión responde a la política habitual de la empresa durante ciertos feriados, en los que suspende actividades para otorgar el día libre a sus empleados. Ante este cierre, la compañía recomienda a los clientes anticipar sus compras y considerar posibles horarios reducidos durante la víspera.

Durante algunos feriados federales y celebraciones nacionales, supermercados y comercios ajustan sus operaciones. En el caso del Día de Navidad, la mayoría de las tiendas opta por cerrar completamente, mientras que el 24 de diciembre suele mantenerse un horario especial o reducido.

Costco se suma así a la lista de grandes cadenas que no operan durante el feriado navideño. A diferencia de otros días festivos, cuando las tiendas suelen permanecer abiertas, la Navidad se caracteriza por cierres generalizados en el sector comercial.

El cierre también coincide con la suspensión de actividades en múltiples sectores, lo que obliga a los consumidores a planificar con mayor antelación. Para muchos hogares, esta fecha representa uno de los picos más altos de compras del año.

Comercios cerrados y calendario de feriados

Al tratarse de un feriado oficial, las oficinas del gobierno federal cierran por ley y los empleados públicos tienen el día libre. Además, bancos, escuelas, oficinas postales y la bolsa de valores suspenden sus actividades durante el Día de Navidad.

En el sector privado, la decisión de cerrar queda a criterio de cada empresa. Sin embargo, la mayoría de los grandes supermercados opta por no operar ese día. Algunos restaurantes y locales de comida permanecen abiertos, aunque muchos también deciden cerrar.

Costco destaca frente a otros competidores por observar un mayor número de feriados a lo largo del año. Su calendario incluye el Día de Año Nuevo, el Domingo de Pascua, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia y el Día del Trabajo.

La lista también contempla el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad, fechas en las que todas sus sucursales permanecen cerradas. Esta política ha sido consistente en los últimos años y forma parte de su estrategia laboral.

Además del cierre del 25 de diciembre, la compañía confirmó que no abrirá el jueves 1 de enero de 2026, cuando se celebra el Día de Año Nuevo. Todas las tiendas retomarán sus actividades al día siguiente, según el horario habitual.

De cara a 2026, Costco también cerrará el 5 de abril por Pascua, el 25 de mayo por Memorial Day, el 3 de julio en observancia del Día de la Independencia, el 7 de septiembre por Labor Day y el 26 de noviembre por Acción de Gracias.

La cadena recordó a sus miembros que pueden consultar horarios especiales y planificar compras con anticipación durante estas fechas. Con ello, busca minimizar inconvenientes y garantizar una experiencia organizada durante los principales feriados del año.