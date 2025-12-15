Walmart abrirá cuatro nuevas tiendas en las siguientes semanas

Walmart confirmó la apertura de cuatro nuevas tiendas en el arranque del año, dos de ellas con fecha definida para enero, como parte de su estrategia de expansión y modernización en Estados Unidos.

La primera apertura está programada para el 14 de enero en la zona de Apollo Beach, Florida.

La segunda tienda comenzará operaciones a mediados de enero en Eastvale, California.

Además, la empresa anunció que abrirá otras dos sucursales en Florida -en Ocala, Jacksonville y The Villages- durante la primera parte de 2026, según informó Walmart a USA Today, aunque estas aún no cuentan con fechas específicas.

En el caso de Apollo Beach, la nueva gerente de farmacia, Kate, ya envió un mensaje de bienvenida a los clientes de la comunidad.

En su presentación, destacó su trayectoria profesional y su entusiasmo por el nuevo proyecto. “Un poco sobre mí: he sido farmacéutica durante 25 años, 21 de ellos en Walmart”, señaló.

Agregó: “Durante los últimos cinco años tuve el placer de atender a la comunidad de Brandon, y realmente disfruté cuidar a mis pacientes allí”.

Sobre su nuevo reto, afirmó: “Ahora estoy emocionada por la oportunidad de apoyar y atender a la comunidad de Apollo Beach mientras abrimos nuestra nueva tienda. ¡No puedo esperar para conocerlos a todos!”.

La tienda de Eastvale, California, comenzó a construirse el año pasado con la expectativa inicial de abrir en la primavera de 2025, pero adelantará su inauguración a mediados de enero.

Este establecimiento ocupará 170,000 pies cuadrados y contará con una gasolinera de 16 bombas, deli de servicio completo, departamentos de carnes y panadería, farmacia, centro de visión y una amplia sección de productos frescos.

Se prevé que esta sucursal genere alrededor de 300 nuevos empleos para Eastvale y zonas cercanas, además de convertirse en la primera tienda Walmart dentro de la ciudad.

Estas aperturas forman parte de un plan más amplio anunciado por la compañía a inicios de año.

Walmart informó que construirá o convertirá 150 tiendas en los próximos cinco años. Tan solo este año, la cadena abrió 10 nuevas ubicaciones en Alabama, Arizona, California, Florida y Texas, incluyendo Walmart Supercenters, Neighborhood Markets y un almacén Sam’s Club.

Además, la empresa está llevando a cabo la remodelación de al menos 650 tiendas en 47 estados y Puerto Rico. En noviembre, Walmart inauguró 117 establecimientos con nuevos diseños, los cuales incorporan tecnología mejorada y una mayor variedad de productos.

El presidente y director ejecutivo de Walmart U.S., John Furner, subrayó el impacto económico de estas inversiones.

“En los próximos cinco años, Walmart planea construir o convertir más de 150 tiendas, mientras continúa de manera paralela con su programa de remodelación de tiendas existentes”, señaló.

Añadió que “estos esfuerzos representan millones de dólares en inversión de capital en mano de obra, suministros e ingresos fiscales, lo que beneficia a las comunidades donde operamos”.

Concluyó: “Y nos ayudarán a llegar y servir a aún más clientes”.

