Antonio Mohamed descarta su salida del Toluca tras alcanzar el bicampeonato

Los Diablos Rojos del Toluca consiguieron el bicampeonato de la Liga MX tras vencer en la final del torneo Apertura 2025 a los Tigres de la UANL en una tanda de penales extrema que contó con 24 disparos a portería, demostrando así el crecimiento que ha tenido este equipo desde que el entrenador argentino Antonio Mohamed tomó las riendas del banquillo justamente con el fin de lograr títulos.

En declaraciones ofrecidas durante una conferencia de prensa posterior a este partido el propio Antonio Mohamed se mostró emocionado por lograr un nuevo campeonato y especialmente por la remontada que logró su equipo tras ir abajo 0-2; con esto enfatizó que están iniciando una dinastía dentro del fútbol mexicano y su objetivo será llegar mucho más renovados para la temporada 2026.

El Toluca se alza como campeón de la Liga MX ante Tigres. Crédito: Diego Padilla | Imago7

“Ya somos un equipo de época, pocos equipos han hecho en un año tanto, así que como dije recién, seguiremos cosechando, buscando triunfos. No somos una dinastía, pero queremos seguir ganando. Nos gusta estar en ese escenario y seguiremos en ese camino”, expresó.

“Que disfruten, no se dio nunca en toda la historia, (Toluca) es el segundo equipo más ganador de México. Este grupo va a descansar, se va a recuperar y va a ir por más, porque nosotros estamos mentalizados en seguir ganando”, agregó el entrenador argentino en sus declaraciones.

El Turco aseguró además que este se convirtió en uno de los mejores años de su carrera como entrenador debido a que no solo conquistaron los títulos del torneo Clausura 2025 y Apertura 2025 de la Liga MX, sino que también quedaron con el trofeo del Campeón de Campeones y la Campeones Cup; el único título que no lograron alcanzar este año fue la Leagues Cup que reúne a los clubes mexicanos y a los de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Toluca, Estado de México, 14 de diciembre de 2025. , durante el partido correspondiente a la vuelta de la Gran Final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL, realizado en el estadio Nemesio Diez. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

“Fue un año soñado, si lo escribíamos, la verdad que ganar cuatro títulos fue soñado, aparte dos torneos de Liga, que sabemos lo difícil que es ganar la Liga en México. En las dos Liguillas nos enfrentamos a Monterrey y Tigres, fuimos capaces de poder vencerlos. Hoy fue un partido muy difícil, ellos tuvieron recambios, por eso se vinieron un poco, pero los jugadores dejaron la vida, tuvieron temple, estoy muy agradecido con este grupo”, enfatizó Mohamed.

Para finalizar, el entrenador del Toluca decidió enviarle un mensaje al entrenador de los Tigres, Guido Pizarro, a quien felicitó por el impresionante trabajo que realizó esta temporada y especialmente por la disputada final que le dieron.

“También felicitar al rival, felicitar a Guido, que es un amigo, también le dije que tiene una carrera por delante y muy seguramente va a ganar muchos títulos”, concluyó.

