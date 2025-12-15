EE.UU. ataca a tres presuntas narcolanchas en el Pacífico: ocho muertos

El ejército de Estados Unidos confirmó este lunes que atacó tres lanchas en el océano Pacífico oriental, en una operación que dejó ocho personas muertas.

De acuerdo con el reporte militar, las embarcaciones estaban presuntamente vinculadas al contrabando de drogas y a organizaciones designadas como terroristas.

El saldo mortal fue de tres fallecidos en la primera lancha, dos en la segunda y tres en la tercera, detalló el Comando Sur de Estados Unidos en redes sociales.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

El Pentágono no presentó pruebas públicas que respalden las acusaciones de narcotráfico, aunque sí difundió un video en el que se observan las lancha desplazándose por el mar antes de ser alcanzadas por las explosiones, indicó AP.

La operación ocurre mientras aumenta el escrutinio del Congreso sobre la campaña de ataques marítimos impulsada por la administración del presidente Donald Trump, quien ha defendido estas acciones como necesarias para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Trump ha afirmado además que el país se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles del narcotráfico.

Según cifras recopiladas por AP, desde principios de septiembre se han registrado al menos 25 ataques navales, con un saldo de 95 personas muertas. Entre los casos más polémicos se encuentra un ataque posterior en el que murieron dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de una embarcación tras el primer impacto.

Los ataques más recientes se producen antes de reuniones informativas a puertas cerradas en el Capitolio, en las que se espera que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios expliquen el alcance y la justificación legal de estas operaciones a legisladores de la Cámara y el Senado.

La ofensiva forma parte de un despliegue militar ampliado de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental, el mayor en décadas. Trump ha anticipado que podrían producirse ataques terrestres, aunque hasta ahora no ha precisado dónde se llevarían a cabo, de acuerdo con la Associated Press.

