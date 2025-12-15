Florentino Pérez: “El caso Negreira es el mayor escándalo de la historia del fútbol”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, reclamó este lunes “justicia” en el denominado ‘caso Negreira’ y cuestionó duramente la actitud de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a las que acusó de pasividad y de no cumplir con su obligación de “velar por la integridad” del fútbol español.

El dirigente blanco se expresó durante su tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación, celebrado en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en el que protagonizó uno de los discursos más contundentes de sus dos etapas al frente del club.

“La Navidad es un tiempo que nos invita a la reflexión y la mayor preocupación del Real Madrid es la situación arbitral. Es gravísima con el caso Negreira durante casi dos décadas. Merece justicia. Es del todo incomprensible que las instituciones nos hayan dejado solos”, denunció.

“¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comportarse así la RFEF y LaLiga? Tienen el deber de velar por la integridad”, aseveró Florentino.

“El caso Negreira es el más grave del fútbol a día de hoy. Sabemos que se han pagado más de 8 millones por informes técnicos de árbitros y encima nunca fueron recibidos por los entrenadores. ¿Quién puede creer que se pagaron por estos informes que ni los entrenadores conocía de su existencia? Pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical”, apuntó el dirigente.

En el tramo final de su intervención, el máximo dirigente blanco amplió el alcance del caso: “Es posible que algún club haya descendido víctima del caso Negreira. Se ha dañado a nuestro fútbol y hay que hacer justicia. No olviden que el juez instructor del caso lo calificó de corrupción sistémica. Y el Barça reconoció que se hacían esos pagos porque eran convenientes. ¿Por qué? ¿Para qué? El Madrid seguirá insistiendo y vosotros los medios jugáis un papel fundamental”.

