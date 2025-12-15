Mariah Carey cantará en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

La cantante pop Mariah Carey actuará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina en 2026.

El comité organizador local anunció que Carey es la primera estrella confirmada para la inauguración de este importante evento deportivo. “Mariah Carey representa plenamente la atmósfera emotiva que acompaña el período previo a los Juegos. La música es un lenguaje universal que atrae diferentes historias y sensibilidades, y se entrelaza con el tema de la armonía de la ceremonia inaugural”, declaró el comité.

La organización de Milán-Cortina 2026 reconoció el talento y trayectoria musical de Mariah Carey. “Reconocida mundialmente por su voz inimitable y por una obra musical capaz de atravesar generaciones y culturas, Mariah Carey encarna plenamente la emoción que acompaña la preparación de los Juegos”, dijo.

Aunque no han trascendido más detalles sobre la ceremonia de inauguración, su director artístico Marco Balich indicó a mediados de octubre que la ceremonia será “un homenaje al espíritu italiano”, con figuras como Leonardo da Vinci, y “un mensaje de paz para el mundo”.

“La ceremonia de inauguración de Milán-Cortina 2026, creada por Balich Wonder Studio, será una experiencia única: una gran unión colectiva que mezcla el espíritu italiano, la innovación, la emoción y la participación de artistas de renombre internacional”, prometió la organización este lunes.

Mariah Carey es la primera estrella internacional confirmada y ya se había anunciado la participación de la actriz italiana Matilda de Angelis en el evento. La estrella del ballet aclamada internacionalmente Roberto Bolle encabezará la ceremonia de clausura, que tendrá lugar en la antigua Arena Romana de Verona el 22 de febrero.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina se celebrarán desde el 6 al 22 de febrero de 2026 y la ceremonia de apertura se realizará en el estadio de fútbol de San Siro en Milán el 6 de febrero. Además de en San Siro, la ceremonia se desarrollará simultáneamente, por primera vez en la historia de los Juegos, en otros tres lugares que acogerán pruebas: Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo.

Sigue leyendo:

Mariah Carey será honrada como Persona del Año MusiCares 2026

Mariah Carey volverá a los MTV VMAs después de 20 años de ausencia

Mariah Carey habló de los malos momentos de su matrimonio con Tommy Mottola