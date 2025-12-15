Israel alerta a sus ciudadanos sobre posibles imitaciones al ataque en Australia

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, emitió una alerta a los ciudadanos israelíes que se encuentran fuera del país y recomendó precauciones al asistir a grandes concentraciones durante la festividad judía de Janucá ante los posibles riesgos de ataques terroristas como los ocurridos en Sidney, Australia, donde murieron al menos 15 personas.

“Incidentes pasados justifican la preocupación ante posibles imitaciones por parte de simpatizantes terroristas que podrían actuar inspirados por el evento”, señaló el gobierno israelí.

En tal sentido, las autoridades israelíes aconsejaron a sus ciudadanos evitar asistir a celebraciones masivas que carezcan de medidas de seguridad adecuadas. Esto incluye eventos en sinagogas y fiestas de Janucá, que se celebra durante los próximos ocho días.

La pidieron a sus ciudadanos a mantener un alto nivel de alerta cerca de lugares judíos o israelíes, y a informar de inmediato a la policía local sobre cualquier comportamiento u objeto sospechoso, informó la agencia EFE.

Detalles del ataque terrorista

Luego de los trágicos hechos del domingo, la policía australiana confirmó que el tiroteo en Sídney, que resultó en 12 personas muertas y 29 heridas, fue clasificado como un ataque terrorista dirigido contra la comunidad judía.

“Sabemos que habrá más ataques. El lugar más seguro para el pueblo judío en el mundo es allí donde el gobierno, el ejército y las fuerzas de seguridad lo defenderán; esto es, en el Estado de Israel”, alertó Netanyahu durante un acto de Janucá en Academia Nacional de Policía de Israel.

Durante el acto asistieron el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y familiares del sargento de policía Ran Gvili, el último rehén israelí retenido en la Franja de Gaza. Fue la primera de las ocho noches de la festividad, también conocida como la Fiesta de las Luces.

A raíz del ataque, el Gran Rabino ruso, Berel Lazar, anunció la cancelación de la celebración de Janucá en Moscú. Según la agencia Interfax, esta es la primera vez que el evento no se lleva a cabo en la capital rusa desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991.

