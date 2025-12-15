Javier Tebas responde de manera contundente a Florentino Pérez por las acusaciones en el “Caso Negreira”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha respondido este lunes duramente en redes respecto a la pasividad de LaLiga, denunciada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el “caso Negreira” y en cuanto a su actuación como acusación del pasado viernes en Barcelona, donde acudió presencialmente el presidente del Barcelona, Joan Laporta, además de Luis Enrique y Ernesto Valverde.

Los dos técnicos lo hicieron de manera telemática por su pasado como entrenadores del equipo azulgrana, para el que Negreira elaboraba los citados informes.

Primero el presidente de la patronal ironizó: “Que no te construyan el relato, presidente. En un proceso judicial, la intervención no es a gusto del interesado, sino conforme al orden legal de personación en el procedimiento. El orden fue claro y rotundo: El fiscal, el abogado de Estrada Fernández, LaLiga (aunque actuamos antes en Fiscalía). Y finalmente, el Real Madrid, que fue el último en personarse. ¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces”.

Además el presidente de LaLiga cuenta cómo fue la vista y el papel de la patronal: “Por cierto, el fiscal formuló 19 preguntas, el abogado de Estrada, dos. antes de la formulada por el abogado de LaLiga. Y cabe recalcar que las cuestiones que el Real Madrid intentó plantear después ya habían sido respondidas por Luis Enrique y Valverde. Hablar de ‘pasividad’ en este contexto no solo desprecia el procedimiento judicial, sino que falta al respeto a la inteligencia de cualquier persona que sepa cómo funciona un juzgado. Eso no es indignación: es teatro. LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos. Otros, lamentablemente, sí”.

Florentino había acusado a LaLiga de “pasividad”

Unas palabras que vienen a colación tras la ‘rajada’ de Florentino sobre este proceso. “El caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional. Sabemos que se han pagado más de ocho millones de euros por informes técnicos sobre árbitros, los informes más caros del mundo, y que encima nunca fueron conocidos por los propios entrenadores, que eran los destinatarios de los informes”, criticó el presidente del Real Madrid, aludiendo a los testimonios de Luis Enrique y Ernesto Valverde durante las sesiones del juicio de la pasada semana.

Florentino Pérez había mencionado en sus críticas directamente a LaLiga cuando se preguntó: ¿Cómo es posible que la Federación y LaLiga, que deben velar por la integridad de la competición y perseguir que se haga justicia, se comporten de esta manera? ¿A qué se debe su pasividad? Confío en que algún día también lo sabremos. Tienen el deber de velar por la integridad de la competición para no parecer cómplices de un caso tan grave”.

