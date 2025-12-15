La Juventus se dispara en bolsa luego de decir no a oferta de compra de Tether

El Juventus Turín comenzó la semana con un fuerte repunte en la Bolsa de Milán, donde sus acciones llegaron a revalorizarse hasta un 16 %, apenas dos días después de que el club rechazara una oferta de compra presentada por Tether, empresa dedicada a las criptomonedas y socio minoritario de la entidad.

Los títulos del club bianconero pasaron de 2,34 euros al cierre del pasado viernes a 2,55 euros este lunes, de acuerdo con datos del mercado milanés, en reacción al intento de adquisición de la compañía con sede en El Salvador.

Tether anunció su oferta el viernes por la tarde, cuando el parqué ya se encontraba cerrado. Según medios italianos, la propuesta rondaba los 2,66 euros por acción, lo que habría supuesto una operación cercana a los 1,100 millones de euros.

El alza en bolsa responde a la expectativa del mercado de una posible mejora de la oferta, pese a que el principal accionista del club ya cerró la puerta a una venta. Exor, el grupo financiero que controla a la Juventus y que preside John Elkann, rechazó el sábado la propuesta al asegurar que el club “no está en venta”.

Actualmente, Tether posee el 11,5 % del accionariado de la ‘Vecchia Signora’. Su oferta contemplaba la compra del 65,4 % que pertenece a Exor, además del compromiso de realizar una inversión adicional de 1.000 millones de euros en el club en caso de concretarse la operación.

Elkann, de 46 años, nieto del histórico empresario Gianni Agnelli y primo del expresidente Andrea Agnelli, reiteró públicamente los motivos del rechazo: “La ‘Juve’ ha sido parte de mi familia durante 102 años. Es parte en el sentido más estricto de la palabra, porque a lo largo de un siglo, cuatro generaciones la han enriquecido, fortalecido, cuidado en tiempos difíciles y celebrado en tiempos felices”.

