Juventus rechazó oferta de compra: “Nuestra historia y nuestros valores no están en venta”

La Juventus seguirá bajo el control de la familia Agnelli. Los propietarios del club italiano rechazaron públicamente este sábado una oferta de compra presentada por una empresa de criptomonedas, descartando así un cambio de mando en la institución más exitosa en la historia de la Serie A.

La firma cripto Tether había presentado una propuesta cercana a los 1,000 millones de euros (alrededor de $1,200 millones de dólares) para adquirir la participación mayoritaria que la familia Agnelli posee en el club de Turín, ganador de 36 títulos de liga.

El rechazo fue confirmado por John Elkann, director ejecutivo de Exor, el holding de la familia, a través de un mensaje en video publicado en el sitio web del club.

“La Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta. La Juve ha sido parte de mi familia durante 102 años. A lo largo de un siglo, cuatro generaciones la han impulsado, la han fortalecido, la han cuidado en los momentos difíciles y la han celebrado en los muchos instantes de alegría”, apuntó el directivo en el video

El ejecutivo, nieto del histórico empresario Giovanni “Gianni” Agnelli, reiteró el respaldo al proyecto deportivo del club: “Seguimos apoyando a nuestro equipo y miramos hacia el futuro para construir una Juventus ganadora”.

En el plano deportivo, la Juventus atraviesa un proceso de reconstrucción. El club no conquista la Serie A desde su histórica racha de nueve títulos consecutivos entre 2012 y 2020. Tras un arranque irregular de temporada, la directiva decidió cesar a Igor Tudor y apostar por Luciano Spalletti, quien asumió el cargo el mes pasado.

La Juventus viene de años complejos a nivel institucional. En 2022, el entonces presidente Andrea Agnelli y toda la junta directiva renunciaron en medio de una investigación por falsedad contable.

En un contexto donde clubes como AC Milan, Inter y Roma pertenecen a fondos de inversión extranjeros, la Juventus se mantiene como uno de los principales bastiones bajo control nacional, junto al Napoli, actual campeón de la Serie A y propiedad del productor cinematográfico Aurelio De Laurentiis.

