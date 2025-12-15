Futbolista portugués João Cancelo agredió a fan en pleno vuelo [VIDEO]

El futbolista portugués João Cancelo se han visto envuelto en una fuerte polémica por agredir a un fan en pleno vuelo. En redes sociales ha circulado en las últimas horas un video del defensor protagonizando un altercado en un avión.

Aunque se desconoce la fecha de cuando sucedió el incidente, la grabación comenzó a hacerse viral al final de la jornada del pasado domingo. El video muestra a Cancelo caminando por el pasillo del avión vistiendo una playera de entrenamiento del Al Hilal, equipo de la Liga Saudí con el que milita.

Cuando el exjugador del Manchester City se percata que estaba siendo grabado por el fan, se acercó a increparlo con un lenguaje corporal y verbal que denotaba violencia. Cancelo le cuestionó que le grabara sin autorización.

Al final de la toma se puede ver cómo el fan deja de grabar, no sin antes recibir un manotazo del futbolista de la selección de Portugal.

🇵🇹 | João Cancelo, jugador del Al Hilal y Portugal, agredió a un pasajero que lo estaba grabando.

pic.twitter.com/ohoLDS2IBW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 15, 2025

La grabación pudo hacerse viral y ampliamente difundida debido a que el usuario afectado lo subió a las stories de su cuenta en Instagram.

Reportes extraoficiales de Arabia Saudita especulan que el altercado se haya originado debido a un cuestionamiento o reclamo por parte del fan a Cancelo por su rendimiento deportivo.

De momento, Ni Cancelo ni el Al Hilan han ofrecido comentarios o explicaciones públicas sobre el incidente. Tampoco se han reportado acciones legales ni sanciones tanto por parte de las autoridades de aviación como por el propio club.

João Cancelo fichó por el Al Hilal en agosto de 2024 con contrato hasta 2027. En el club saudí ha tenido un paso discreto en lo deportivo. El portugués llegó tras su paso por el FC Barcelona y el Manchester City.

Su contrato está vigente hasta junio de 2027, con un valor de mercado estimado en $17 millones de dólares. En la actual temporada apenas ha jugado dos partidos de liga, sin goles ni asistencias.



