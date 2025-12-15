Autoridades advierten sobre carreteras heladas y congelación en medio de bajas temperaturas en Nueva York

Una región de la ciudad de Nueva York se sentirá como el Ártico este lunes en la mañana, ya que las temperaturas reales serán cercanas a los cero grados con sensación térmica, lo que lleva a las autoridades y meteorólogos a hacer un llamado a los ciudadanos de mantenerse bien abrigados.

Este lunes será el día más frío de la reciente racha de clima helado, tras la mayor nevada registrada a inicios de la temporada desde 2019, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

“Todos tendrán que ponerse sus chaquetas, guantes y bufandas”, manifestó el meteorólogo Brian Ciemnecki.

La sensación térmica solo aumentará entre 10 y 20 grados durante el día, con ráfagas de viento de hasta 21 mph, señaló el NWS.

Asimismo, la agencia de Gestión de Emergencias de la Gran Manzana advierte sobre condiciones potencialmente mortales para quienes no lleven ropa y equipo de invierno adecuados para el aire libre ni calefacción fiable en interiores.

Los funcionarios recordaron a los neoyorquinos que se mantenga al tanto de los signos de congelación e hipotermia, así como al hielo en carreteras y aceras, informó Gothamist.

“La congelación puede comenzar en la piel descubierta en poco tiempo, especialmente con vientos fuertes”, indicó Emergency Management en X, recomendando a los ciudadanos a limitar su tiempo al aire libre y estar atentos a sus vecinos. “La hipotermia se convierte en un riesgo cuando el cuerpo no puede mantener el calor, lo cual puede ocurrir rápidamente si se está al aire libre sin la ropa adecuada o si se moja”.

En este sentido, los residentes pueden comunicarse al 311 para pedir asistencia comunitaria para quienes requieran refugio y al 911 para reportar emergencias climáticas. También recomendaron llamar al 311 si su calefacción o agua caliente no funcionan y los intentos de resolver dichos problemas con sus arrendadores no dan frutos.

Por otro lado, las reglas de estacionamiento alternativo se suspenden este lunes para facilitar la remoción de nieve, pero los parquímetros siguen vigentes, explicó la ciudad.

El pronóstico apunta que se aproxima un alivio de las gélidas temperaturas. El martes hará menos frío, con temperaturas alrededor de los 21 ° F y sensación térmica, mientras las temperaturas máximas del miércoles, jueves y viernes lleguen a los 30 ° F y 39 ° F, de acuerdo con NWS.

Tampoco se espera más nieve en el futuro cercano. Ciemnecki aseguró que la siguiente probabilidad de lluvias será entre el jueves en la noche y el viernes, pero habrá temperaturas más cálidas en las que solo habrá precipitaciones.

