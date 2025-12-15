Víctimas del ataque en Siria eran miembros de la Guardia Nacional de Iowa, según gobernadora

Los dos soldados estadounidenses que murieron tras un ataque en Siria eran miembros de la Guardia Nacional de ese estado, en un incidente que también resultó en la muerte de un civil y dejó tres heridos durante operaciones contra el terrorismo.

“Hoy sentimos un gran pesar y enviamos nuestras oraciones y más sentido pésame a las familias y seres queridos de nuestros soldados caídos en combate”, apuntó la gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds.

Asimismo, la gobernadora hizo un llamado a los habitantes del estado a unirse para apoyarlos y orar por ellos: “Por favor, oren también por la pronta y completa recuperación de nuestros soldados heridos”.

Muertes se produjeron en medio de ataques contra ISIS

Las víctimas fueron atacadas mientras llevaban a cabo un combate con un líder clave como parte de su misión asignada en los esfuerzos actuales contra ISIS y el terrorismo en la región, indicó la gobernadora.

Además de los dos soldados, un civil estadounidense también falleció, y otras tres personas resultaron heridas en el mismo ataque, de acuerdo con un comunicado oficial.

El liderazgo de la Guardia Nacional de Iowa lamentó la pérdida de sus miembros. El mayor general Stephen Osborn, ayudante general de la Guardia Nacional de Iowa, confirmó el impacto del suceso:

“Con gran pesar confirmo la pérdida de dos de los nuestros”, precisó Osborn en un comunicado.

“Nuestra prioridad ahora mismo es apoyar a las familias de nuestros soldados caídos y heridos”, apuntó Osborn, quien añadió: “Toda la Guardia Nacional de Iowa lamenta esta terrible pérdida y nos unimos para apoyar a los soldados y a sus familias”.

Aproximadamente 1,800 soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Iowa, pertenecientes al 2.º Equipo de Combate de Brigada, 34.ª División de Infantería, comenzaron su despliegue en Oriente Medio a finales de mayo de 2025.

