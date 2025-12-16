5 opciones de películas románticas que se pueden disfrutar en Navidad

Las fiestas y el romance suelen ir de la mano, como los malvaviscos y el chocolate caliente. En el cine, los escenarios navideños sirven para reunir a personajes distanciados y crear tensión que cautiva al espectador. Estas historias añaden dulzura a un género que a menudo se asocia solo a la diversión familiar o infantil.

Durante las últimas dos décadas, la proliferación de películas románticas navideñas de bajo presupuesto ha sido notable. Hallmark, Lifetime y Netflix han ofrecido un catálogo casi interminable de nuevas historias estacionales. Tanto si se busca un clásico aclamado como un estreno reciente con química entre sus protagonistas, siempre hay opciones para cada gusto y estado de ánimo.

Una de las películas más recordadas es Mientras dormías (1995). Lucy, interpretada por Sandra Bullock, rescata a un desconocido en las vías de tren y, mientras él se recupera, permite que su familia piense que es su prometida. Durante las fiestas, la protagonista comienza a enamorarse del hermano del hombre, interpretado por Bill Pullman, generando un triángulo romántico entrañable y cómico. Esta historia, aunque no es excesivamente navideña, funciona perfectamente en ese contexto y puede verse en Disney+.

Otro clásico, El bazar de las sorpresas (1940), muestra aJames Stewart y Margaret Sullavan como empleados de una tienda de regalos que se detestan en persona pero que se enamoran por correspondencia anónima. La comedia romántica, basada en la obra húngara Parfumerie, aborda la soledad y las tensiones del comercio navideño con humor y encanto. La química entre los protagonistas es tan magnética que protagonizaron cuatro filmes juntos y está disponible en HBO Max.

Opciones contemporáneas y modernas para ver en Navidad

El diario de Bridget Jones (2001) ofrece una mezcla de romance y comedia británica. Renée Zellweger interpreta a la perpetuamente soltera Bridget, quien navega entre su carrera, inseguridades y amor. La película comienza y termina con escenas navideñas, incluyendo un emotivo momento en la nieve con Colin Firth, disponible en Paramount+, Peacock, MGM+ y Hoopla.

La joya de la familia (2005) combina drama y comedia durante una caótica reunión familiar. Diane Keaton encarna a la matriarca Stone, cuya muerte añade melancolía al relato. Sarah Jessica Parker y Luke Wilson protagonizan un inesperado romance, mientras la historia explora amor, reconciliación y nostalgia. La película se puede ver en Amazon Prime Video.

Más reciente, Algo de Tiffany (2022) presenta a Zoey Deutch como Rachel, quien encuentra un anillo de compromiso intercambiado por accidente y debe decidir entre dos posibles romances durante la Navidad. Esta historia, basada en una novela de Melissa Hill, es fresca y encantadora, disponible en Amazon Prime Video.

Estas películas demuestran que la Navidad no solo es tiempo de regalos y celebraciones, sino también de romance, encuentros inesperados y momentos entrañables. Ya sea para disfrutar solo, en pareja o con amigos, estas historias invernales invitan a sumergirse en la magia de las fiestas mientras el amor y la emoción se entrelazan en cada escena.