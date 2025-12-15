“Los que se quedan”: una película para ver en Navidad con la familia

Con la llegada de las fiestas navideñas, además de las luces, los dulces y las reuniones familiares, vuelve un hábito que se repite cada diciembre. Las tardes de cine se instalan como un ritual invernal que invita a refugiarse en historias ambientadas entre nieve, chimeneas y emociones compartidas.

Durante años, títulos como Solo en casa, Love Actually, Harry Potter o Qué bello es vivir han ocupado ese espacio privilegiado en la programación doméstica. Son películas asociadas a la tradición, vistas una y otra vez, hasta convertirse en parte inseparable del calendario emocional de muchos espectadores.

Sin embargo, más allá de esos clásicos reiterados, en los últimos años ha surgido una propuesta que se ha ganado un lugar propio en el imaginario navideño. Se trata de Los que se quedan, una película reciente que, sin grandes artificios, ha logrado consolidarse como un clásico moderno.

Estrenada en 2023, la cinta dirigida por Alexander Payne recibió cinco nominaciones a los premios Oscar. A pesar de ese reconocimiento, su recorrido mediático quedó eclipsado por fenómenos de mayor impacto comercial, como Oppenheimer, Barbie o Pobres Criaturas, que dominaron la conversación cinematográfica del año.

Con el paso del tiempo, Los que se quedan ha encontrado su público. La película ha sido reevaluada como una obra sensible y honesta, centrada en personajes solitarios que, por distintas razones, no tienen un hogar al que regresar durante las fiestas y se ven obligados a convivir.

Un clásico navideño fuera de lo convencional

Ambientada en la década de 1970, la historia sigue a Paul Hunham, un profesor de Historia Antigua con un carácter áspero, que trabaja en un internado elitista de Nueva Inglaterra. Durante las vacaciones de Navidad, debe quedarse en el campus para cuidar a estudiantes sin planes familiares.

En ese contexto, Hunham entabla una relación inesperada con Mary, la jefa de cocina del internado, quien atraviesa el duelo por la muerte de su hijo en la guerra de Vietnam, y con Angus, un alumno brillante pero problemático, marcado por sus propios conflictos personales.

La convivencia forzada transforma a los tres personajes. Lo que comienza como una obligación incómoda se convierte en una experiencia de acompañamiento y contención mutua, donde el dolor compartido abre la puerta a la empatía, la comprensión y una forma distinta de avanzar.

El elenco es uno de los grandes aciertos de la película. Paul Giamatti ofrece una interpretación sobria y matizada, acompañado por Da’Vine Joy Randolph, ganadora del Oscar, y por Dominic Sessa, quien debuta con una actuación que anticipa una prometedora carrera.

El guion, escrito por David Hemingson, destaca por su equilibrio entre humor, melancolía y humanidad. La dirección de Payne apuesta por un estilo clásico y contenido, evitando excesos visuales y permitiendo que la fuerza de la historia recaiga en los personajes.

Para quienes buscan una alternativa navideña distinta, Los que se quedan está disponible en Movistar Plus. Además, puede alquilarse o comprarse en plataformas como Google Play, Rakuten TV, Amazon y Apple TV, consolidándose como una opción ideal para estas fechas.