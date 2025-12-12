“My Secret Santa”: La nueva cinta de Netflix que está conquistando al público en Navidad 

Netflix ha vuelto a encontrar una fórmula efectiva para la temporada decembrina con una película que apuesta por la emoción, el humor suave y el espíritu navideño. “My Secret Santa” se ha convertido en una de las producciones más comentadas del momento, ganando terreno entre las opciones favoritas del público que busca historias cálidas para estas fechas.

Tal ha sido su éxito que la cinta protagonizada Alexandra Breckenridge se ha convertido en la cinta más vista de la plataforma a nivel mundial, con apenas una semana desde su estreno, además de ser la segunda más vista en todo Estados Unidos.

Una historia íntima con espíritu navideño

“My Secret Santa” sigue la vida de una madre soltera que, motivada por el deseo de proteger la ilusión de su hija, decide convertirse en un Santa de incógnito durante la temporada navideña. A partir de este gesto, la protagonista inicia una serie de acciones solidarias que transforman no solo la vida de su familia, sino también la de quienes la rodean.

A single mom desperate to get hired as the seasonal Santa at a luxury ski resort disguises herself as a man to get the job. Will falling for the hotel manager ruin her plan???



Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold, and Tia Mowry star in My Secret Santa 🎅 Premiering December 3! pic.twitter.com/9gEs3VbKL4 — Netflix (@netflix) October 17, 2025

La película desarrolla su narrativa desde un punto de vista cercano, apostando por pequeños momentos cotidianos que adquieren un significado especial en Navidad. A lo largo del metraje, el relato explora temas como la empatía, la resiliencia y la importancia de los vínculos familiares, todo envuelto en un tono ligero y accesible.

El tono y el elenco que sostienen la historia

La película encuentra su equilibrio gracias a una combinación de actuaciones cercanas y una puesta en escena pensada para reforzar el clima navideño. Bajo la dirección de Mike Rohl y con un guion firmado por Carley Smale y Ron Oliver, “My Secret Santa” apuesta por un ritmo amable que mezcla comedia ligera y emoción sin recurrir a excesos dramáticos.

El elenco principal está encabezado por Alexandra Breckenridge, quien interpreta a Taylor Jacobson, junto a Ryan Eggold en el papel de Matthew Layne. A ellos se suman Tia Mowry como Natasha Burton, Madison MacIsaac como Zoey y Diana Maria Riva en el rol de Doralee. Las actuaciones secundarias, a cargo de Barry Levy, Adam Beauchesne, Dominic Fox, Nathan Kay y William C. Vaughan, complementan la historia y aportan dinamismo al entorno familiar y comunitario que rodea a la protagonista.

Recepción y el buen momento de Netflix en Navidad

El éxito de esta cinta se suma al buen momento que vive Netflix durante la temporada navideña. Y es que solo por debajo de esta cinta se encuentra “Jingle Bell Heist”, otra divertida cinta navideña, estrenada hace dos semanas, que confirma que en esta época Netflix tiene el éxito asegurado con sus producciones de Navidad.

“Champagne Problems”, otra cinta navideña de la plataforma, complementa la buena racha al colocarse en el cuarto lugar del Top 10 mundial.

Continúa leyendo:

10 películas ambientadadas en Navidad (no navideñas) que merecen un maratón

“Jingle Bell Heits”: La película navideña de Netflix que está arrasando en la plataforma

“Stranger Things: 5” se convierte en la serie en inglés más vista de Netflix en su estreno





