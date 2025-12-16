Alicia Villarreal publica románticas fotos con su novio pese al rechazo de su hija

Pese a las diferencias que han surgido recientemente con su hija Melenie, quien manifestó abiertamente su desacuerdo con la nueva relación sentimental de su madre, Alicia Villarreal ha optado por continuar adelante y compartir públicamente el bienestar que vive junto a su actual pareja.

La intérprete mexicana, inmersa en un proceso de renovación personal tras su divorcio con Cruz Martinez, no dudó en dedicar un mensaje de cumpleaños a su novio a través de redes sociales, reafirmando que se encuentra satisfecha y segura de este momento de su vida, aun cuando la situación ha provocado ciertos roces en el ámbito familiar.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Mi vida cambió contigo, hoy te deseo una vida en la que nunca olvides cuanto te quiero y admiro, por la persona que eres y por TODOS los momentos, las risas y lo que compartimos juntos; que Dios te bendiga”, escribió la mexicana al pie de un par de fotografías en las que aparece junto a su pareja, Cibad Hernández.

El vínculo entre Villarreal y el creador de contenido se dio a conocer algunos meses después de la separación de la cantante con Cruz Martínez, exintegrante de Kumbia Kings y padre de sus hijos. A partir de que el romance se hizo público, comenzaron a circular diversas versiones sobre la vida privada de Hernández, entre ellas rumores que lo describían como bisexual o incluso como un hombre casado. Frente a estas especulaciones, el propio tiktoker salió a aclarar la situación, negando estar casado y asegurando que su relación con Alicia es real, además de afirmar que se siente pleno a su lado.

No obstante, esta nueva relación no ha contado con la aprobación de todos dentro del círculo cercano de la artista. Melenie Carmona, la hija mayor de Villarreal, dio a conocer recientemente que decidió dejar de seguir a su madre en redes sociales como una manera de tomar distancia.

En su declaración, Melanie explicó que se siente incómoda con la forma en que el romance ha sido expuesto y considera que los acontecimientos se dieron con demasiada rapidez tras la separación de su madre y Martínez. Aunque dejó claro que no está en contra de que su madre tenga una nueva pareja, señaló que necesita proteger su tranquilidad emocional y asimilar la situación a su propio tiempo.

