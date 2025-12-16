Condenan al segundo médico involucrado en la muerte de Matthew Perry

Este martes se conoció la segunda sentencia por la muerte del actor Matthew Perry, quien falleció por los efectos agudos del consumo de ketamina en octubre de 2023. El juez condenó al doctor Mark Chávez a ocho meses de arresto domiciliario y 300 horas de servicios a la comunidad.

Mark Chávez fue acusado de conspiración para la distribución de ketamina y enfrentaba hasta 10 años de cárcel. Esta es la segunda sentencia que se registra por la muerte del querido actor de ‘Friends’.

El médico Salvador Plasencia fue condenado a dos años y medio de prisión el pasado 3 de diciembre y fue el primero de los cinco acusados en la muerte del actor en ser sentenciado.

Tras anunciar su sentencia contra Plasencia, la jueza Sherilyn Peace Garnett señaló que el médico y los otros involucrados alimentaron la adicción de Perry suministrando dosis continuas de ketamina. Sin embargo, aclaró Plasencia no suministró la dosis fatal.

Los cinco acusados del caso se declararon culpables durante el último año. Otra de las acusadas es Jasveen Sangha, conocida como la reina de la ketamina, quien enfrenta una condena de hasta 65 años de prisión. Su audiencia de sentencia estaba prevista para el pasado miércoles pero fue aplazada para febrero de 2026.

Sangha se declaró culpable de cinco cargos federales: uno por mantener un negocio para fabricar y distribuir drogas, un segundo por distribuir una sustancia que ocasionó una muerte, la de Perry, y otros tres por distribución de ketamina.

Otro de los acusados es Erik Fleming quien trabajaba para Sangha afronta hasta 25 años de prisión por dos cargos, uno por distribución de ketamina con resultado de muerte y un segundo por conspiración. El último de los acusados es Kenneth Iwamasa, quien fue asistente personal de Perry y le ayudaba a administrarle las dosis de ketamina suministrada por los médicos.

Matthew Perry fue hallado muerto en su casa en Pacific Palisades en Los Ángeles en octubre de 2023. La autopsia reveló que el actor había consumido múltiples dosis irregulares de ketamina en días previos a su muerte y se determinó que su fallecimiento ocurrió por efectos agudos del anestésico.

