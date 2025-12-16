El “Dream Team” del Caribe: República Dominicana se perfila como el candidato para tumbar el reinado de Japón

La cuenta regresiva para el 2026 ha comenzado, y el optimismo en torno a la escuadra dominicana es total. Tras una participación agridulce en la edición anterior, la gerencia y los jugadores han dejado claro que el objetivo es único: el campeonato.

La novena quisqueyana, la cual liderará la leyenda Albert Pujols, confirmó que tendrá en su plantel a estrellas de primer nivel como Fernando Tatis Jr. Juan Soto, Manny Machado y la reciente incorporación de Vladimir Guerrero Jr.

Este roster del equipo dominicano sin duda se empieza a perfilar como un gran candidato, Quizás el principal para intentar tumbar el reinado que actualmente posee la Japón de Shohei Ohtani.

Manny Machado brilló con Dominicana el el Clásico Mundial de 2023. Crédito: Marta Lavandier | AP

El núcleo ofensivo de República Dominicana promete ser el más temido del torneo. La presencia de dos de los bateadores más dominantes del planeta asegura una producción de carreras constante:

Juan Soto: El “Soto Zen” aporta disciplina en el plato, un porcentaje de embasado histórico y el poder necesario para cambiar el rumbo de cualquier juego con un solo swing. Vladimir Guerrero Jr.: Tras temporadas espectaculares en la MLB, “Vladdy” llega en su madurez deportiva, siendo el ancla de fuerza bruta en la parte media de la alineación.

A estos nombres se suman figuras como Julio Rodríguez, Fernando Tatis Jr. y Rafael Devers, creando un lineup que no ofrece respiro a ningún lanzador, por más dominante que sea.

Posible line up de Dominicana

Fernando Tatis Jr. – RF Ketel Marte – 2B Juan Soto – LF Vladimir Guerrero Jr – 1B José Ramírez – 3B Manny Machado – SS Rafael Devers – DH Yainer Díaz – C Julio Rodríguez – CF

