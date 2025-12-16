Jurado ordena a Johnson & Johnson pagar $40 millones a otras 2 pacientes con cáncer por usar su talco

Un jurado de Los Ángeles ordenó a la multinacional Johnson & Johnson pagar una indemnización de $40 millones de dólares a dos mujeres que desarrollaron cáncer de ovario, supuestamente por el uso de talco fabricado por la compañía, intensificando las tensiones provocadas por una serie de litigios que tienen a la compañía en medio de un grave problema financiero.

En respuesta, la empresa dedicada a fabricar productos de atención médica reiteró que apelará el veredicto de responsabilidad del jurado y los daños compensatorios.

Este veredicto es el más reciente, de una larga batalla legal sobre las acusaciones de que el talco para bebés usado por Johnson’s, incluido el producto corporal Shower to Shower estaba relacionado con el cáncer de ovario y el mesotelioma, un cáncer que afecta a los pulmones y otros órganos. Ante estas reclamaciones, Johnson & Johnson retiró este producto del mercado en todo el mundo en 2023.

El jurado determinó que Monica Kent recibirá $18 millones de dólares y Deborah Schultz y su esposo, otros $22 millones. Ambas mujeres sostuvieron que el uso continuado de estos productos, ambos a base de talco, fueron el factor determinante en el desarrollo de su enfermedad.

“Lo único que hicieron fue ser leales a Johnson & Johnson como clientes durante tan solo 50 años“, declaró su abogado, Daniel Robinson, del bufete Robinson Calcagnie en Newport Beach, California. “Esa lealtad era unilateral”, acusó.

En octubre, otro jurado de California ordenó a J&J pagar $966 millones de dólares a la familia de una mujer que murió de mesotelioma, luego que concluyó que la víctima desarrolló el cáncer porque el talco para bebés que usó estaba contaminado con asbesto, un compuesto considerado carcinógeno y a partir del 2020 reemplazó el polvo base de su talco para bebés, que se vende en la mayor parte de Norteamérica con almidón de maíz después de que las ventas disminuyeron.

Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de J&J, afirmó en un comunicado que la compañía había ganado “16 de los 17 casos de cáncer de ovario que había juzgado anteriormente” y esperaba volver a hacerlo tras apelar el veredicto del viernes.

Haas aseguró que las conclusiones del jurado son “irreconciliables con décadas de evaluaciones científicas independientes que confirman que el talco es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer”.

En abril, un juez de un tribunal de quiebras de Estados Unidos rechazó el plan de J&J de pagar $9,000 millones de dólares para resolver las miles de demandas por cáncer de ovario y otros cánceres ginecológicos basados ​​en productos relacionados con el talco.

El juez Christopher Lopez, del Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Texas, concluyó en abril que la filial Red River Talc LLC, creada por Johnson & Johnson para gestionar estas demandas, utilizó un proceso defectuoso de recabado de votos entre los demandantes por daños personales, por lo que rechazó la propuesta.

Como consecuencia, la multinacional tuvo que abandonar el acuerdo propuesto y abordar los casos de manera individual en el sistema civil, un proceso más lento y costoso según detalló Newsweek.

A través de esta vía, la empresa informó que revirtió aproximadamente $7,000 millones de dólares de una reserva previa y que ha resuelto el 95% de las demandas por mesotelioma, además, también concluyó todos los litigios estatales de protección al consumidor y disputas con proveedores de talco.

