Peterson Oil pagará $14 millones a clientes afectados: descubre si eres elegible

Propietarios de viviendas en EE.UU. pueden reclamar automáticamente un pago individual de $180 por parte de la empresa Peterson Oil, luego que fue acusado de mezclar biodiésel ineficiente en su combustible, provocando severos daños en los sistemas de calefacción de sus clientes y generando costos adicionales.

Para reparar el daño, la empresa llegó a un acuerdo para pagar $14 millones a para sus clientes, luego que los demandantes argumentaron que este combustible era menos eficiente y más caro que el combustible para calefacción normal.

También pueden reclamar propietarios que hayan tenido equipos de calefacción que hayan utilizado el servicio de Peterson’s durante el mismo período, así como aquellas personas que no fueron clientes directos, como un propietario o un comprador de una propiedad.

Asimismo, el acuerdo señala que los propietarios actuales de equipos de calefacción que utilizaron combustible de Peterson Oil pero no fueron clientes, aún pueden presentar un reclamo.

El acuerdo establece que quienes compraron combustible para calefacción de Peterson Oil entre el 1 de enero de 2012 y el 12 de noviembre de 2025 tienen derecho a solicitar una indemnización. Los administradores del acuerdo utilizaron los registros de Peterson Oil para identificar a las personas elegibles, y los elegidos recibieron una notificación.

Durante este tiempo, Peterson Oil operó con biodiésel proporcionado por Cleghorn Oil y Cape Discount Fuel.

Sin embargo, el operador asegura que no actuó de manera indebida, aunque aceptado pagar estas indemnizaciones para resolver las reclamaciones en su contra.

¿Cómo solicitar la indemnización de Peterson Oil?

Los demandantes pueden solicitar su compensación de dos maneras: un pago por cada caso de daño o un pago proporcional tomado del fondo de compensación.

La primera alternativa considera el daño que sufrieron los propietarios como pérdida de calefacción o agua caliente, así como el pago de reparaciones debido a fallas en los equipos de calefacción, en los periodos ocurridos entre el 1 de enero de 2012 y el 5 de julio de 2016, o entre el 5 de julio de 2019 y el 29 de enero de 2026.

.@NBCNewsNow – 12/9/2025 – Home heating prices skyrocketing this winter across the country



"The average home heating bill for the entire winter $976, more than double the rate of inflation" pic.twitter.com/4LkXzxfTVK — CaseStudyQB (@CaseStudyQB) December 10, 2025

Los demandantes pueden reclamar hasta $180 por incidente sin documentación si certifican las fechas bajo juramento.

También los propietarios que hayan experimentado costos superiores a $500 por un solo incidente pueden reclamar el monto completo si presentan facturas por el monto total. Estos documentos deben comprobar que el cliente sufrió estas pérdidas.

Estas reclamaciones también se pueden presentar mediante demandas colectivas para grupos de personas, o clases, ante la corte. Cuando esto ocurre, la demanda se extiende a todos los “miembros de la clase” o personas con quejas similares.

Cuando las empresas resuelven atender una demanda colectiva ofrecen un pago consolidado para atender al volumen de los demandantes, quienes deben renunciar a su derecho de iniciar acciones legales adicionales individuales, cuando aceptan el acuerdo. También deben incluir declaraciones donde niegan haber sufrido cualquier irregularidad, para evitar los costos de litigios posteriores.

Con el dinero obtenido con estos acuerdos, se distribuye proporcionalmente entre los demandantes, dependiendo del total de reclamaciones exitosas.

El segundo tipo de compensación se calcula con el total de galones de combustible Peterson Oil que recibieron durante el período reclamado, con un fondo prorrateado de $ 6,806,496.66. El resto del fondo del acuerdo se utilizará para cubrir honorarios de abogados y otros costos externos.

¿Cómo presentar la reclamación?

Si fuiste cliente de esta empresa durante el periodo seleccionado, puedes presentar tu formulario de reclamo c en línea o solicitar un formulario físico llamando al 1-844-625-7313.

También pueden descargar e imprimir un formulario de reclamo de cliente o propietario y enviarlo por correo a: Peterson Oil Class Action Settlement, c/o Optime Administration LLC, PO Box 3206, Brockton, MA 02304.

La fecha límite para presentar una reclamación está fijada para el 11 de febrero de 2026.

Sigue leyendo:

– Trump presenta multimillonaria demanda a la BBC por presunta difamación

– Fiscalía de Nueva York demanda a UPS por esquema millonario de robo de salarios

– Deuda de tarjetas de crédito 2025: ¿Qué estados tienen los peores saldos?