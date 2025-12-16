La gripe se dispara en NYC antes de lo esperado

La temporada de gripe llegó antes de lo habitual a la ciudad de Nueva York y avanza con una intensidad que ya encendió alertas entre autoridades sanitarias, hospitales y comunidades escolares.

Durante las últimas semanas, los contagios aumentaron de forma acelerada, colocando a la región metropolitana entre las zonas con mayor actividad de enfermedades similares a la gripe en Estados Unidos, de acuerdo con reportes citados por The New York Times.

Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), muestran que al 6 de diciembre la ciudad de Nueva York, Long Island y el norte de Nueva Jersey registraban algunos de los niveles más altos de consultas médicas por síntomas gripales en el país. El comportamiento temprano y rápido de la temporada contrasta con años anteriores y genera preocupación de cara al invierno.

La comisionada interina de Salud de la ciudad, la doctora Michelle Morse, pidió a la población vacunarse contra la gripe y utilizar mascarilla si presentan síntomas. Según declaraciones recogidas por el medio citado anteriormente, la funcionaria advirtió que los casos “se están disparando” en los 5 distritos, por lo que insistió en medidas básicas de prevención para reducir contagios.

Escuelas bajo presión por brotes tempranos

Uno de los episodios más visibles del impacto de la gripe se produjo en Poly Prep Country Day School, una escuela privada de Brooklyn. El plantel cerró durante 2 días luego de que al menos 200 estudiantes estuvieran ausentes o fueran enviados a casa con síntomas de gripe, informó The New York Times citando a la escuela.

El campus de Dyker Heights, que alberga a cerca de 900 alumnos de secundaria y preparatoria, suspendió actividades el miércoles y jueves después de que aproximadamente un tercio del alumnado enfermara en un corto periodo de tiempo. “Esa cifra en tan poco tiempo influyó en nuestra decisión”, explicó Jennifer Slomack, directora senior de participación y comunicaciones del colegio. Durante el cierre, el campus fue sometido a una desinfección intensiva antes de reabrir.

Hasta ahora, las autoridades señalan que la temporada de gripe no ha afectado de forma significativa la asistencia en el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, el más grande del país.

Las autoridades sanitarias han recalcado que la vacunación sigue siendo el principal escudo protector de las distintas variantes de influeza. (Foto: Evan Vucci/AP)

La cepa H3N2 y dudas sobre la vacuna

La cepa dominante que circula esta temporada es la H3N2, una variante del virus de la influenza que ha desarrollado mutaciones que podrían ayudarle a evadir parcialmente el sistema inmunitario. Esto ha generado interrogantes sobre si la vacuna contra la gripe será tan efectiva como en otros años.

No obstante, datos preliminares provenientes de Reino Unido indican que la vacuna sigue siendo clave para prevenir hospitalizaciones, un punto crucial para evitar la saturación del sistema hospitalario. En dicho país, la temporada de gripe comenzó tan temprano y se aceleró tanto que algunos medios la calificaron como una “supergripe”.

Aun así, expertos en Nueva York llaman a la cautela. “El jurado aún no ha decidido si es más virulento; simplemente aún no lo sabemos”, señaló al New York Times el doctor Peter Palese, especialista en influenza de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai.

Más rápida que el año pasado

El adelanto de la gripe se produce después de una temporada 2024-2025 particularmente dura, que los CDC catalogaron como de “alta gravedad”, algo que no ocurría desde 2017-2018. Sin embargo, el ritmo actual es aún más acelerado.

El año pasado, la ciudad de Nueva York no superó los 10,000 casos confirmados por laboratorio, sino hasta finales de diciembre. Este año, ese umbral se rebasó a finales de noviembre, según cifras citadas por The New York Times.

“Este año es más temprano y más rápido, y la trayectoria es mucho más rápida de lo habitual”, explicó al diario el doctor Bruce Farber, jefe de salud pública y epidemiología de Northwell Health.

Las salas de urgencias reflejan esta tendencia. A partir de la tercera semana de noviembre, el porcentaje de pacientes diagnosticados con gripe se duplicó en una semana, del 0,6% al 1,6%, y volvió a duplicarse hasta alcanzar el 3,4% una semana después, de acuerdo con datos del Departamento de Salud de la ciudad.

Hospitalizaciones y vacunación a la baja

En todo el estado de Nueva York se han registrado más de 3,000 hospitalizaciones por gripe en lo que va de la temporada, una cifra cercana al 10% del total del año pasado. Aunque el número aún es menor, el crecimiento temprano mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

La vacunación sigue siendo uno de los principales desafíos. Aproximadamente el 22% de los residentes del estado que viven fuera de la ciudad se han vacunado contra la gripe esta temporada. En NYC, poco más de una cuarta parte de los niños de 6 meses o más ha recibido la vacuna, y el Departamento de Salud reportó una caída del 6,5% en la vacunación infantil respecto al mismo periodo del año anterior.

Mientras los expertos continúan evaluando la gravedad real de esta temporada, el mensaje que destacan las autoridades es claro: vacunarse, quedarse en casa si se presentan síntomas y reforzar medidas preventivas será clave para enfrentar una temporada de gripe que ya se perfila como inusualmente temprana en Nueva York.

Sigue leyendo:

* Nueva variante de influenza enciende alarmas en EE.UU. ante el inicio de la temporada de gripe

* Aumentan gripe y virus respiratorios en NY y Nueva Jersey: hospitales reinstalan uso obligatorio de mascarillas

* Vacunas contra influenza, Covid y VRS, ¿qué tan seguro es aplicarlas al mismo tiempo?