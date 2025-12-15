Donald Trump politiza el asesinato de Rob Reiner: “Volvió loca a la gente con su obsesión conmigo”

El presidente Donald Trump vinculó el asesinato del actor y director Rob Reiner con la postura política que el cineasta mantuvo durante años en su contra, en una declaración sin fundamento realizada mientras las autoridades aún investigaban el crimen ocurrido en Los Ángeles.

El mensaje del mandatario provocó rechazo incluso entre figuras del Partido Republicano y reavivó las críticas sobre el tono que suele adoptar frente a sus adversarios, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

En una publicación en su red social, Trump sugirió que Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron asesinados “debido a la ira” que el director habría provocado en otras personas por lo que describió como una “obsesión furiosa” con su figura.

Las autoridades investigan las muertes. Foto: Chris Pizzello / AP

El presidente llegó a afirmar que Reiner “volvió loca a la gente” con su oposición constante y atribuyó el crimen a lo que llamó el “Síndrome de Trastorno de Trump”, una expresión utilizada de forma despectiva para desacreditar a sus críticos.

Las declaraciones se produjeron mientras la policía continuaba investigando la muerte de la pareja, hallada sin vida el domingo en su residencia. Los investigadores consideran el caso como un aparente homicidio y creen que ambos presentaban heridas de arma blanca.

“Rob Reiner, un director de cine y comediante torturado y en apuros, pero que en su día fue un gran talento, falleció junto con su esposa Michele, supuestamente debido a la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como Síndrome de Trastorno de Trump”. Donald Trump – Presidente de Estados Unidos

El hijo del matrimonio Nick Reiner se encontraba bajo custodia policial en la madrugada del lunes, según fuentes oficiales.

El mensaje de Trump generó críticas incluso dentro de su propio partido. El congresista republicano Thomas Massie calificó la publicación como “inapropiada e irrespetuosa”, y cuestionó el silencio de otros líderes republicanos frente a los comentarios del mandatario.

También la representante republicana Marjorie Taylor Greene se desmarcó del mensaje presidencial y afirmó que se trataba de “una tragedia familiar” que no debía ser utilizada con fines políticos.

Reiner fue uno de los demócratas más visibles de la industria cinematográfica y un crítico constante de Trump, a quien cuestionó duramente durante su primer mandato.

El presidente, sin embargo, no hizo mención alguna a su vínculo personal con Michele Singer Reiner, fotógrafa que tomó la imagen de portada del libro El arte de la negociación, el mayor éxito editorial de Trump.

