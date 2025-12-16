Maripily Rivera revela por qué cambió sus implantes mamarios luego de 16 años

Maripily Rivera se sinceró sobre el motivo por el cual decidió cambiar sus implantes mamarios luego de haber transcurrido más de una década y media. Además, dio detalles del tamaño de las prótesis que tiene ahora y aseguró que se siente satisfecha por cómo luce su cuerpo en este momento. Agregó que no lo hizo por las opiniones de terceros, sino para poder estar bien de salud.

“Me las reduje de 800 a 650, estoy súper feliz, más estilizada, me va con el cuerpo. Bajé 12 libras y estoy súper contenta. Primeramente, no lo hice por cómo dice la gente: ‘Ay, a lo mejor ella lo hizo para verse un poquito…’, no, no. Lo hice por salud, porque llevaba con mis implantes ya 16 años y ya era hora de cambiarlos”, dijo en exclusiva a Mezcalent.

La empresaria mencionó que la razón por haber disminuido el tamaño es porque siente que eso no se está usando mucho actualmente y agradece por su transformación: “Adicional a que tenía que cambiar mis implantes de 16 años, dije: ‘me las voy a reducir porque eso ya no se utiliza’. Ahora se utilizan los senos más pequeños, el cuerpo más estilizado y, además, tengo 48 años, hay que decirlo, y quiero verme un poquito más relax”.

La boricua detalló que, luego de varias semanas de su operación, siente que tuvo una gran transformación más allá de sus implantes, y es que tuvo que adoptar una nueva forma de llevar las cosas. En cuanto a las prendas que luce, se siente más cómoda: “Me ha cambiado todo, me ha cambiado la vida. Me siento súper bien, más liviana, más flexible a la hora de hacer ejercicio, la ropa me queda mejor”.

Además, explicó que, durante este proceso de recuperación, terminó bajando de peso, ya que no estuvo de buen ánimo, dado que el cirujano plástico le explicó que debía dejar de hacer algunas cosas por su bienestar, y una de ellas fue no ejercitarse durante 60 días ni tampoco exponerse al sol. A pesar de que fue complejo, tuvo que cumplir con el reposo para estar saludable.

“Bajé 12 libras en el proceso porque no sabía que era un proceso en el cual tenías que esperar dos meses. Me deprimí un poquito porque te quitan el gimnasio, la playa y cosas que amas hacer todos los días. Tienes que estar tranquila en una cama, cuando ustedes saben que a Maripily no le gusta estar tranquila”, dijo durante la entrevista.

