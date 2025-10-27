¿Cómo avanza la recuperación de Maripily Rivera luego de someterse a cirugía? 

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera se operó hace unos días para cambiarse sus prótesis mamarias y reducir el tamaño de su busto. Luego de varios días, la ganadora de La Casa de los Famosos 4 se ha mostrado mucho mejor y ha contado algunos detalles en redes sociales de su recuperación.

En un reciente video, la boricua dijo que decidió hacerse unos masajes porque tenía unas molestias de tanto estar acostada, pero además busca drenar un poco de líquido.

“Buenos, mis amores estamos aquí en Renouvelle San Juan, renovando este cuerpecito, en la tarde de hoy quise darme masajes porque de tanto estar acostada decidí hacerme los masajes de maderoterapia, son para drenar el cuerpo, no es que de la noche a la mañana vas a bajar de peso”, indicó.

En otra publicación, la artista mostró su visita al doctor, quien le sugería que por ahora es ideal que no se ejercite, algo que Maripily Rivera quiere hacer pronto, pero hasta que no esté recuperada al 100% no es ideal que entrene fuertemente.

“El gimnasio es a los dos meses, antes de eso tú puedes hacer un montón de cosas, si tuvieras pesitas, pero no bandas, le puedes hacer así, pero que tú estés consciente de que no puedes contraer el músculo”, afirmó el cirujano plástico Carlos Potocarrero.

Además, le explicó detenidamente cuáles son los ejercicios ideales que puede hacer sin causar algún daño en estos momentos. “Mientras más lento le hagas, más efectivo le es”, le explicaba para hacer ejercicios que estimularan su pantorrilla. El principal riesgo es que Maripily use el pectoral, por lo que prefiere que controle la actividad física.

Esta noticia no gustó mucho a la famosa, quien escribió en su cuenta en Instagram: “Mi reacción cuando @bodybyporto miren lo que me vino a decir en mi cita de ayer 😔 sinceramente sentí tanta tristeza en mi corazón, pues no saben cuánto amo y extraño mi gym y disfrutar mis entrenamientos de momento no lo podía creer. Yo termino mi recuperación y vengo con más fuerza”.

Sin embargo, una vez esté al 100% regresará al gimnasio para comenzar su preparación para una competencia de fisicoculturismo, según ha indicado previamente la boricua.

