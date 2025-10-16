Maripily Rivera habla de la operación a la que se sometió: ‘Me voy a ver como ustedes querían’

Maripily Rivera, ganadora de La Casa de los Famosos 4, se sometió esta semana a una cirugía para cambiarse las prótesis que tenía en sus senos y ponerse unas más pequeñas por un tema de salud.

La boricua compartió en su cuenta en Instagram un video en el que habló de cómo se recupera luego de esta operación. “Alegría, alegría, se levantó el huracán boricua. Aquí ando con mi papi que me anda preparando el desayuno”, dijo la creadora de contenido, quien explicó que la están consintiendo mucho luego de la cirugía.

“Quiero agradecerle a todos por sus bellos mensajes. Estoy aquí caminando suavecito para enseñarles el amanecer, yo me relajo con este amanecer”, afirmó.

La puertorriqueña indicó que está un poco hinchada por la anestesia, pero que ha empezado a beber jugos verdes y caminar. “Quería respirar, tomarme mi café con ustedes. Mi papi está allá atrás haciéndome el desayuno”, explicó.

Aseguró que no tiene dolor porque le pusieron un suero por al menos tres días. “Esto es milagroso”, afirmó la famosa en el audiovisual.

También dijo que muchos artistas han estado preocupados por su recuperación y le han enviado mensajes, algo que agradece. “Gracias a todos, los estoy leyendo poco a poco. Recuerden que ayer estaba un poquito como dormida y sedada por la anestesia, quiero que vean que estoy bien”, manifestó.

Maripily Rivera le agradeció a su cirujano por tomarse cuatro horas y hacer un arte en su busco. “Me bajaron de 800 a 650 cc, me voy a ver como ustedes querían, estilizada, bonita”.

Por último, manifestó que luego de que se recupere por completo, entrenará de nuevo para inscribirse en una competencia de fisicoculturismo. “Todos los días voy a estar conectada con ustedes, desde mi camita, el momento que pueda”, comentó a sus seguidores.

